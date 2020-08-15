Анфиса Чехова забралась в бассейн, доказав, что любое бикини на ней превращается в откровенное

42-летняя Анфиса Чехова рассказала в "Инстаграме", что ей не удалось попасть на отдых в Турцию. Вместо этого она отправилась в подмосковный отель, но тут подкачала погода. Однако всё это не помешало ведущей устроить знойную фотосессию и похвастаться эффектными кадрами.

Фото © Instagram / achekhova

Для съёмки артистка надела купальник для "формястых девочек", сделала яркий макияж, завязала высокий хвост и отправилась в бассейн. Чехова продемонстрировала соблазнительные изгибы и пышные формы, сопроводив фотосессию ослепительной улыбкой.

Фото © Instagram / achekhova

Ведущая удостоилась самых тёплых комплиментов. Поклонники восторгались её стройностью и сексуальностью, называя секс-бомбой и богиней красоты, и в считаные часы завалили лайками. Однако некоторые фанаты решили, что Анфиса слишком увлеклась ретушью. А кое-кто и вовсе предположил, что она "ушила" себе живот.

Супер, прям как с обложки журналов <br/>mr.niko_0

Вы будто моложе стали

ksenija_mimz

Фото © Instagram / achekhova

Ушитый животик и вновь сформированный пупок) e.v.m81

Да, с пупком что-то не то явно ))) ira.v.gusak