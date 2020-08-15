Анфиса Чехова забралась в бассейн, доказав, что любое бикини на ней превращается в откровенное

42-летняя Анфиса Чехова рассказала в "Инстаграме", что ей не удалось попасть на отдых в Турцию. Вместо этого она отправилась в подмосковный отель, но тут подкачала погода. Однако всё это не помешало ведущей устроить знойную фотосессию и похвастаться эффектными кадрами.
Для съёмки артистка надела купальник для "формястых девочек", сделала яркий макияж, завязала высокий хвост и отправилась в бассейн. Чехова продемонстрировала соблазнительные изгибы и пышные формы, сопроводив фотосессию ослепительной улыбкой.
Ведущая удостоилась самых тёплых комплиментов. Поклонники восторгались её стройностью и сексуальностью, называя секс-бомбой и богиней красоты, и в считаные часы завалили лайками. Однако некоторые фанаты решили, что Анфиса слишком увлеклась ретушью. А кое-кто и вовсе предположил, что она "ушила" себе живот.
Супер, прям как с обложки журналов
<br/>mr.niko_0
Вы будто моложе стали
ksenija_mimz
Ушитый животик и вновь сформированный пупок)
e.v.m81
Да, с пупком что-то не то явно )))
ira.v.gusak
Однако Анфиса опровергла это предположение, но подтвердила другое. Ведущая призналась, что на животе у неё есть шрам. "Вы правы. Шов от кесарева у меня есть, и он гораздо ниже, чем кончаются плавки) и не вертикальный, конечно))", — отметила она. Также в комментариях артистка рассказала, что она по-прежнему не употребляет сахар, мясо, жирное, жареное и дрожжи.