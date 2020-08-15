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Анфиса Чехова забралась в бассейн, доказав, что любое бикини на ней превращается в откровенное

"Секс-гуру" снова напомнила, почему мужчины не могут оторвать от неё глаз.

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Фото © Instagram / achekhova

42-летняя Анфиса Чехова рассказала в "Инстаграме", что ей не удалось попасть на отдых в Турцию. Вместо этого она отправилась в подмосковный отель, но тут подкачала погода. Однако всё это не помешало ведущей устроить знойную фотосессию и похвастаться эффектными кадрами.

Фото © Instagram / achekhova

Для съёмки артистка надела купальник для "формястых девочек", сделала яркий макияж, завязала высокий хвост и отправилась в бассейн. Чехова продемонстрировала соблазнительные изгибы и пышные формы, сопроводив фотосессию ослепительной улыбкой.

Фото © Instagram / achekhova

Ведущая удостоилась самых тёплых комплиментов. Поклонники восторгались её стройностью и сексуальностью, называя секс-бомбой и богиней красоты, и в считаные часы завалили лайками. Однако некоторые фанаты решили, что Анфиса слишком увлеклась ретушью. А кое-кто и вовсе предположил, что она "ушила" себе живот.

Супер, прям как с обложки журналов

<br/>mr.niko_0

Вы будто моложе стали


ksenija_mimz

Фото © Instagram / achekhova

Ушитый животик и вновь сформированный пупок)

e.v.m81

Да, с пупком что-то не то явно )))

ira.v.gusak

Однако Анфиса опровергла это предположение, но подтвердила другое. Ведущая призналась, что на животе у неё есть шрам. "Вы правы. Шов от кесарева у меня есть, и он гораздо ниже, чем кончаются плавки) и не вертикальный, конечно))", — отметила она. Также в комментариях артистка рассказала, что она по-прежнему не употребляет сахар, мясо, жирное, жареное и дрожжи.

Семенович похвасталась тонкой талией, снявшись в купальнике, но фанатов рассмешил топорный фотошоп

Артистку упрекнули в неумелом редактировании снимков.

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