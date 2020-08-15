Путин поздравил актрису Екатерину Васильеву с днём рождения

Яркие роли и весь творческий путь актрисы Екатерины Васильевой обогатили российский кинематограф, заявил в поздравлении с днём рождения президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.
— Вы по праву снискали признание и искреннюю, непреходящую любовь зрителей как глубокая, разноплановая актриса, наделённая самобытным талантом и особой внутренней силой, — написал президент.
7 советских актрис, по которым сходили с ума все мужчины, пока им изменяли собственные мужьяКажется, что есть настолько красивые женщины, что изменять им просто невозможно и бессмысленно, но жизнь — непредсказуемая штука.
Народная артистка РСФСР родилась в 1945 году. Помимо театральных работ, она запомнилась по таким фильмам, как "Обыкновенное чудо", "Экипаж" и "Проданный смех".
Ранее актриса Ирина Горбачёва развеяла тайну после нескольких лет упорного молчания и показала своего нового возлюбленного. Её любимый — бывший участник группы Quest Pistols и солист группы "Агонь" Антон Савлепов.