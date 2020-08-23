Как кипрский курорт, где отдыхала Брижит Бардо, стал городом-призраком за одну ночь: 12 фото

Когда-то Вароша стояла в одном ряду с Сен-Тропе, Портофино и Майами. Сюда приезжали звёзды первой величины, но сейчас на местных пляжах нежатся только черепахи. Южный квартал города Фамагуста оказался заброшен после вторжения на Кипр турецкой армии в 1974 году. Историю курорта-призрака рассказывает портал Messy Nessy Chic.

Город Фамагуста расположен на восточном побережье Кипра. Его туристический квартал Вароша завоевал особую популярность в начале 1970-х годов. Сюда приезжали такие звёзды, как Элизабет Тейлор и Брижит Бардо

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Но всё изменилось 20 июля 1974 года. В самый разгар туристического сезона на Кипр вторглись турецкие войска. Этот эпизод стал ключевым в конфликте между Грецией и Турцией по поводу форм государственной организации острова

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Турецкая армия атаковала с помощью авиации и наземных войск. Туристы и местные жители в спешке покинули гостиницы и свои дома, чтобы больше никогда не вернуться в Варошу

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До вторжения в Вароше проживало 39 тысяч человек. Сейчас по городским улицам ходят лишь турецкие солдаты, которые патрулируют окрестности в поисках нарушителей

Фото © Sometimes Imteresting

До 1990-х годов фотографии покинутой Вароши были редкостью: журналистов сюда не пускали. За прошедшие годы здания успели обрасти кустарниками

Фото © Flickr / Paul Dobraszczyk

По словам шведского корреспондента, который посетил город с батальоном миротворческих сил ООН, даже спустя три года после вторжения в некоторых окнах продолжал гореть свет

Фото © Flickr / Paul Dobraszczyk

В домах по-прежнему можно встретить мебель и личные вещи местных жителей

Фото © Sometimes Imteresting

В местных автосалонах до сих пор стоят нераспроданные автомобили. Вся Вароша представляет собой одну большую капсулу времени

Фото © Sometimes Imteresting

Вароша стала заложником принципа "так не доставайся же ты никому". Турецкие власти рассчитывали использовать её для политического торга с Грецией, но курорт так и остался заброшенным

Фото © Flickr / Paul Dobraszczyk

В этом году, несмотря на отсутствие соглашения с греками и на фоне обострения напряжённости в Восточном Средиземноморье, турецкие власти объявили о своих планах открытия Вароши

Фото © Flickr / Paul Dobraszczyk

Возвращение местных жителей в свои дома, очевидно, будет сопряжено с рядом трудностей. Во-первых, сотни объектов недвижимости находятся под контролем Турции. Во-вторых, бал здесь теперь правит природа

Фото © Flickr / Paul Dobraszczyk

Эксперты говорят, что из-за плохого состояния зданий весь город придётся снести и построить заново. Это мероприятие может оказаться весьма дорогостоящим. Зато для туристов, ищущих курорт без толпы, Вароша может стать настоящей находкой