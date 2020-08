The Weeknd получил главную награду премии MTV Video Music Awards

Канадский исполнитель The Weeknd стал победителем премии MTV Video Music Awards в самой престижной номинации — "Видео года". Жюри отметило его клип на песню Blinding Lights. Об этом сообщается на сайте премии.

Награду за лучший дуэт получили Леди Гага и Ариана Гранде за клип к песне Rain On Me. Эта композиция также признана песней года. Гага вдобавок стала лучшей исполнительницей года.

Лучшим музыкальным коллективом названа южнокорейская группа BTS, завоевавшая премию за песню On.

Награду за режиссуру видеоклипа забрала Тейлор Свифт (The Man). Рэпер Колсон Бейкер, также известный как Machine Gun Kelly, стал лучшим исполнителем альтернативной музыки. Награда в жанре хип-хоп досталась Megan Thee Stallion (песня Savage), а британская группа Coldplay (Orphans) первенствовала в жанре рок.

В нынешнем году из-за пандемии коронавируса появились новые номинации. Лучшим музыкальным видео, записанным в домашних условиях, стал клип Гранде и Джастина Бибера на композицию Stuck with U. Самым качественным произведением в условиях карантина признана Unplugged At Home латиноамериканской группы CNCO.

Музыканты не обошли стороной и события, разворачивающиеся в последние месяцы в США, певица H.E.R. (Having Everything Revealed) удостоилась премии за видео к песне I Сan't Breathe ("Я не могу дышать"). Именно эту фразу почти девять минут повторял афроамериканец Джордж Флойд, скончавшийся при задержании полицейскими.