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На Украине задумались о производстве первой вакцины за несколько лет

По словам главы местного Минздрава, для этого есть соответствующий научный потенциал.

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Фото © Pixabay

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в ближайшее время в стране могут восстановить производство вакцин.

Мы неоднократно говорили с президентом страны, чтобы мы начали восстанавливать производство вакцины. Это касается гриппа, это касается других вакцин, которые мы каждый год используем, — сказал Степанов в интервью "Радио Свобода".

По словам главы украинского Минздрава, в стране есть для этого необходимый научный потенциал, несмотря на то что в 90-е годы было разрушено производство. Степанов отметил, что процесс восстановления небыстрый, но начало уже положено.

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