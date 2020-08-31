На Украине задумались о производстве первой вакцины за несколько лет

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в ближайшее время в стране могут восстановить производство вакцин.

— Мы неоднократно говорили с президентом страны, чтобы мы начали восстанавливать производство вакцины. Это касается гриппа, это касается других вакцин, которые мы каждый год используем, — сказал Степанов в интервью "Радио Свобода".

По словам главы украинского Минздрава, в стране есть для этого необходимый научный потенциал, несмотря на то что в 90-е годы было разрушено производство. Степанов отметил, что процесс восстановления небыстрый, но начало уже положено.