На Украине задумались о производстве первой вакцины за несколько лет

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в ближайшее время в стране могут восстановить производство вакцин.
— Мы неоднократно говорили с президентом страны, чтобы мы начали восстанавливать производство вакцины. Это касается гриппа, это касается других вакцин, которые мы каждый год используем, — сказал Степанов в интервью "Радио Свобода".
По словам главы украинского Минздрава, в стране есть для этого необходимый научный потенциал, несмотря на то что в 90-е годы было разрушено производство. Степанов отметил, что процесс восстановления небыстрый, но начало уже положено.
Академик Гинцбург рассказал о двух компонентах вакцины от коронавирусаПо словам гостя шоу "Дайте сказать", выработка антител — не основная задача вакцинации.
Ранее глава Национального исследовательского центра Гамалеи Александр Гинцбург ответил критикам российской вакцины от коронавируса. По его словам, обыватели заблуждаются, говоря о "недостатке" исследований перед поступлением препарата в оборот.