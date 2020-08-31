Сёрфинг по-гатчински. Житель Ленинградской области проверил ремонт дороги на вейкборде — видео

Житель Гатчины Ленинградской области оценил качество ремонта дороги, прокатившись по ней на вейкборде. Видео он опубликовал у себя в социальной сети "ВКонтакте".
— Не дорога, а озеро. Можно на вейке кататься. Отличная работа, классный ремонт, — резюмировал мужчина.
Устроить сёрфинг гатчинскому экстремалу помог автомобиль, к которому был прицеплён трос.
Житель Новотроицка обрадовался окончанию трёхнедельной засухи и устроил заплыв по затопленной улице — видеоМужчина решил выжать максимум из ситуации, а потому прямо там же помылся с шампунем.
В комментариях к видеоролику в группе "АВТО Гатчина" пользователи положительно оценили идею земляка. Многие отметили, что администрация города вместо того, чтобы установить ливнёвки и исправить проблему, может просто выписать всем штраф.
Ранее жители Подмосковья после ливня устроили заплыв на тротуаре.