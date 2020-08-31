Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Сёрфинг по-гатчински. Житель Ленинградской области проверил ремонт дороги на вейкборде — видео

Пользователи положительно оценили смекалку мужчины.

82

Житель Гатчины Ленинградской области оценил качество ремонта дороги, прокатившись по ней на вейкборде. Видео он опубликовал у себя в социальной сети "ВКонтакте".

Не дорога, а озеро. Можно на вейке кататься. Отличная работа, классный ремонт, — резюмировал мужчина.

Устроить сёрфинг гатчинскому экстремалу помог автомобиль, к которому был прицеплён трос.

Житель Новотроицка обрадовался окончанию трёхнедельной засухи и устроил заплыв по затопленной улице — видео

Мужчина решил выжать максимум из ситуации, а потому прямо там же помылся с шампунем.

В комментариях к видеоролику в группе "АВТО Гатчина" пользователи положительно оценили идею земляка. Многие отметили, что администрация города вместо того, чтобы установить ливнёвки и исправить проблему, может просто выписать всем штраф.

Ранее жители Подмосковья после ливня устроили заплыв на тротуаре.

Выбор редакции

Loading...