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СМИ: Уходящий в отставку Абэ намерен позвонить Путину

Вопрос находится на стадии согласования.

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Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который несколько дней назад объявил о намерении уйти в отставку, планирует в понедельник позвонить президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По данным СМИ, вопрос находится на стадии согласования. Также агентство отмечает, что Абэ уже переговорил с президентом США Дональдом Трампом и уведомил его о своём решении подать в отставку из-за проблем со здоровьем.

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При этом четверть респондентов признались, что ожидали от Синдзо Абэ решения об отставке раньше.

Ранее Кремль отреагировал на решение Абэ уйти с поста премьер-министра Японии. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, политик внёс огромный вклад в развитие отношений между двумя странами.

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