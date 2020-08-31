СМИ: Уходящий в отставку Абэ намерен позвонить Путину

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который несколько дней назад объявил о намерении уйти в отставку, планирует в понедельник позвонить президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По данным СМИ, вопрос находится на стадии согласования. Также агентство отмечает, что Абэ уже переговорил с президентом США Дональдом Трампом и уведомил его о своём решении подать в отставку из-за проблем со здоровьем.