СМИ: Уходящий в отставку Абэ намерен позвонить Путину

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который несколько дней назад объявил о намерении уйти в отставку, планирует в понедельник позвонить президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает агентство Kyodo.
По данным СМИ, вопрос находится на стадии согласования. Также агентство отмечает, что Абэ уже переговорил с президентом США Дональдом Трампом и уведомил его о своём решении подать в отставку из-за проблем со здоровьем.
Японцы рассказали, кого бы хотели видеть в качестве нового премьер-министраПри этом четверть респондентов признались, что ожидали от Синдзо Абэ решения об отставке раньше.
Ранее Кремль отреагировал на решение Абэ уйти с поста премьер-министра Японии. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, политик внёс огромный вклад в развитие отношений между двумя странами.