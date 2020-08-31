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Каскадёр на Урале сорвался во время прыжка через горящие кольца — видео

Он ударился о кольцо и крышу автомобиля и повредил спину.

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Видео © VK / "Инцидент Каменск-Уральский"

Неудачный прыжок через горящие кольца совершил каскадёр в городе Каменске-Уральском Свердловской области. Во время исполнения трюка экстремал зацепился и сорвался с автомобиля. Видео происшествия опубликовано в группе "Инцидент Каменск-Уральский" в социальной сети "ВКонтакте".

Инцидент произошёл 29 августа на экстремальном шоу "Битва машин" на стадионе "Синара". Каскадёр должен был перепрыгнуть сквозь горящие кольца, однако всё чуть было не закончилось трагедией. Сначала он ударился о кольцо, затем о крышу машины, а следом упал на землю.

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Несмотря на небольшую высоту, мужчина при падении получил тяжелейшие травмы.

Исполнитель трюка смог самостоятельно подняться на ноги, однако затем схватился за спину. При этом скорая помощь ему не понадобилась.

Ранее Лайф сообщал, что юный тиктокер из Нижнего Тагила попытался повторить трюк с бензином и поджёг себя.

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