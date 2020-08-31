Каскадёр на Урале сорвался во время прыжка через горящие кольца — видео

Видео © VK / "Инцидент Каменск-Уральский"

Неудачный прыжок через горящие кольца совершил каскадёр в городе Каменске-Уральском Свердловской области. Во время исполнения трюка экстремал зацепился и сорвался с автомобиля. Видео происшествия опубликовано в группе "Инцидент Каменск-Уральский" в социальной сети "ВКонтакте".

Инцидент произошёл 29 августа на экстремальном шоу "Битва машин" на стадионе "Синара". Каскадёр должен был перепрыгнуть сквозь горящие кольца, однако всё чуть было не закончилось трагедией. Сначала он ударился о кольцо, затем о крышу машины, а следом упал на землю.

Исполнитель трюка смог самостоятельно подняться на ноги, однако затем схватился за спину. При этом скорая помощь ему не понадобилась.