Билл Гейтс испёк торт к 90-летию Уоррена Баффетта — видео

Основатель американской корпорации Microsoft Билл Гейтс приготовил праздничный торт с портретом инвестора Уоррена Баффетта, которому 30 августа исполнилось 90 лет. Ролик бизнесмен выложил в своём блоге.

— Уоррен обладает остротой ума 30-летнего, озорным смехом 10-летнего и диетой шестилетнего, — отметил Гейтс.

В конце минутного ролика бизнесмен отрезает кусок торта и оставляет поздравительную надпись с помощью крошек печенья. По его словам, видео записано в честь кулинарных предпочтений инвестора.

Гейтс отметил, что их с Баффеттом объединяет любовь к математике, и подсчитал, что с момента их первой встречи прошло 10 649 дней. Впервые бизнесмены встретились 5 июля 1991 года. Влияние же Баффетта на общество, по словам Гейтса, "неисчислимо".

Уоррен Баффетт — один из самых известных мировых инвесторов. Он родился в 1930 году в Небраске. По состоянию на апрель 2020 года Баффет занимает четвёртое место в списке богатейших людей мира по версии Forbes.