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Почти плюс 30. В Москве лето на прощание громко хлопнет дверью

Но стоит быть осторожными: объявлен жёлтый уровень опасности из-за ветра.

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В последний день лета в Москве ожидается от 27 до 29 градусов тепла и переменная облачность. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на вторник похолодает до 17 градусов. Скорость южного и юго-западного ветра составит 5–10 м/c с порывами местами до 17 м/с. Атмосферное давление — 744 мм рт. ст.

В Подмосковье днём ожидается от 25 до 30 тепла, ночью около +14.

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