Почти плюс 30. В Москве лето на прощание громко хлопнет дверью

В последний день лета в Москве ожидается от 27 до 29 градусов тепла и переменная облачность. Об этом сообщает Гидрометцентр.
В ночь на вторник похолодает до 17 градусов. Скорость южного и юго-западного ветра составит 5–10 м/c с порывами местами до 17 м/с. Атмосферное давление — 744 мм рт. ст.
В Подмосковье днём ожидается от 25 до 30 тепла, ночью около +14.
Климатолог спрогнозировала в России "суровую" зиму из-за жаркого летаПервые морозы могут ударить уже в ноябре.
31 августа в столичном регионе действует жёлтый уровень опасности из-за ветра.
Ранее синоптики спрогнозировали аномально тёплое начало сентября в центре европейской части России.