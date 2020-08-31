Почти плюс 30. В Москве лето на прощание громко хлопнет дверью

В последний день лета в Москве ожидается от 27 до 29 градусов тепла и переменная облачность. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на вторник похолодает до 17 градусов. Скорость южного и юго-западного ветра составит 5–10 м/c с порывами местами до 17 м/с. Атмосферное давление — 744 мм рт. ст.

В Подмосковье днём ожидается от 25 до 30 тепла, ночью около +14.

31 августа в столичном регионе действует жёлтый уровень опасности из-за ветра.