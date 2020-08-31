"Никогда не верил в брак". Муж Гагариной усомнился, что женится снова после расставания

Муж певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков заявил, что вряд ли когда-либо женится снова после расставания с артисткой, сообщает издание "Дни.ру".

— Я никогда не верил в брак. Потом полюбил и поверил. Дурак?! Может быть. Жалею ли я о чём-то?! Нет! Благодарен ли я?! Конечно. Много за что. Захочу ли я когда-то снова жениться?! Сильно в этом сомневаюсь, — написал Исхаков в "Инстаграме".

Он также отметил, что не знает практически ни одной счастливой пары, прожившей вместе долгое время. По его мнению, "те, кто держится", делают это не из-за любви, а по привычке и инерции. Однако, как подчеркнул фотограф, он очень любит свою семью и считает, что в жизни нет ничего важнее и дороже.

Напомним, о расставании Гагариной и Исхакова стало известно в мае 2020 года, а в июне фотограф признался, что их отношения завершились на дружеской ноте, они вместе будут воспитывать детей.