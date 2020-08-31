"Никогда не верил в брак". Муж Гагариной усомнился, что женится снова после расставания

Муж певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков заявил, что вряд ли когда-либо женится снова после расставания с артисткой, сообщает издание "Дни.ру".
— Я никогда не верил в брак. Потом полюбил и поверил. Дурак?! Может быть. Жалею ли я о чём-то?! Нет! Благодарен ли я?! Конечно. Много за что. Захочу ли я когда-то снова жениться?! Сильно в этом сомневаюсь, — написал Исхаков в "Инстаграме".
Он также отметил, что не знает практически ни одной счастливой пары, прожившей вместе долгое время. По его мнению, "те, кто держится", делают это не из-за любви, а по привычке и инерции. Однако, как подчеркнул фотограф, он очень любит свою семью и считает, что в жизни нет ничего важнее и дороже.
Напомним, о расставании Гагариной и Исхакова стало известно в мае 2020 года, а в июне фотограф признался, что их отношения завершились на дружеской ноте, они вместе будут воспитывать детей.
Мужа Гагариной застали на прогулке с новой девушкой и ребёнкомДмитрий не так давно публиковал у себя в соцсетях фото таинственной спутницы и малыша, чем вызвал негодование подписчиков.
Полина Гагарина — одна из самых ярких и талантливых певиц в российском шоу-бизнесе, актриса, композитор, фотомодель. Победительница конкурса "Фабрика звёзд — 2", серебряный призёр Евровидения-2015. Участница самого популярного азиатского конкурса профессионалов The Singer, проходившего в Китае. С Дмитрием Исхаковым они поженились в 2014 году, а в 2017-м у них родилась дочь. Подробнее о биографии Гагариной читайте на uznayvse.ru.
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