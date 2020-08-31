Число безработных в России выросло до 3,6 миллиона

В России количество официально зарегистрированных безработных за период пандемии коронавируса выросло почти в пять раз — с 727 тысяч до 3,6 миллиона человек, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

— За этот период в центрах занятости зарегистрировалось более чем 2,5 миллиона человек дополнительно, — рассказал он на обсуждении мер по повышению уровня занятости населения в партии "Единая Россия".