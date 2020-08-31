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Число безработных в России выросло до 3,6 миллиона

За период пандемии в центрах занятости зарегистрировалось более 2,5 миллиона человек.

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Фото © ТАСС / Артём Геодакян

В России количество официально зарегистрированных безработных за период пандемии коронавируса выросло почти в пять раз — с 727 тысяч до 3,6 миллиона человек, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

За этот период в центрах занятости зарегистрировалось более чем 2,5 миллиона человек дополнительно, — рассказал он на обсуждении мер по повышению уровня занятости населения в партии "Единая Россия".

Путин — о безработице: Это одна из главных проблем в стране

Её масштабы возросли на фоне коронавирусного кризиса.

Ранее Лайф сообщал, что в России потратят почти три миллиарда рублей на переобучение безработных.

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