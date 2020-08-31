Глава Минздрава назвал сроки начала поставок вакцины от CoViD-19

Поставки первых больших партий вакцины от коронавируса "Спутник V" начнутся уже в сентябре. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

— В первую очередь, конечно, будут отгружаться вакцины для медицинских работников и педагогов. <...> Первые поставки большими партиями начнутся уже в сентябре, — сказал он.

Мурашко подчеркнул, что вакцинация будет абсолютно добровольной. По его словам, сейчас идёт наработка производства и пострегистрационное наблюдение.

Он также отметил, что уже набрано более 2,5 тысячи добровольцев для третьего этапа испытания препарата.