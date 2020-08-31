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Глава Минздрава назвал сроки начала поставок вакцины от CoViD-19

Для третьего этапа испытания препарата уже набрано 2,5 тысячи добровольцев.

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Фото предоставлено Лайфу пресс-службой Министерства здравоохранения России

Поставки первых больших партий вакцины от коронавируса "Спутник V" начнутся уже в сентябре. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

В первую очередь, конечно, будут отгружаться вакцины для медицинских работников и педагогов. <...> Первые поставки большими партиями начнутся уже в сентябре, — сказал он.

Мурашко подчеркнул, что вакцинация будет абсолютно добровольной. По его словам, сейчас идёт наработка производства и пострегистрационное наблюдение.

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По словам гостя шоу "Дайте сказать", выработка антител — не основная задача вакцинации.

Он также отметил, что уже набрано более 2,5 тысячи добровольцев для третьего этапа испытания препарата.

Напомним, о начале производства разработанной центром Гамалеи вакцины стало известно 15 августа. Необходимое для жителей России количество препарата можно будет произвести за 9–12 месяцев. Он уже начал поступать в гражданский оборот.

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