Переболевший коронавирусом глава Минэнерго вернулся в офис

Глава Министерства энергетики России Александр Новак вылечился от коронавируса и вышел на работу в офис. Об этом со ссылкой на представителя ведомства сообщает "Интерфакс".
Результаты трёх последних тестов на наличие CoViD-19 в организме чиновника оказались отрицательными, рассказал собеседник агентства. Он отметил, что самочувствие Новака хорошее.
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Напомним, о заражении Новака коронавирусом стало известно 18 августа. Сообщалось, что министр переносит заболевание бессимптомно.