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Переболевший коронавирусом глава Минэнерго вернулся в офис

Три теста на наличие инфекции в организме были отрицательными.

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Министр энергетики РФ Александр Новак. Фото © Сергей Бобылев / ТАСС

Глава Министерства энергетики России Александр Новак вылечился от коронавируса и вышел на работу в офис. Об этом со ссылкой на представителя ведомства сообщает "Интерфакс".

Результаты трёх последних тестов на наличие CoViD-19 в организме чиновника оказались отрицательными, рассказал собеседник агентства. Он отметил, что самочувствие Новака хорошее.

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У одних оно не вызывает никаких симптомов вообще, другим становится ещё хуже, чем в первый раз. От чего это зависит?

Напомним, о заражении Новака коронавирусом стало известно 18 августа. Сообщалось, что министр переносит заболевание бессимптомно.

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