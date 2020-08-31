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Россияне считают кальяны наименее опасным видом курения

Кроме того, курящие люди чаще некурящих склонны ниже оценивать опасность сигарет.

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Кальяны большинство жителей России считает наименее опасным видом курения. Об этом говорят данные опроса холдинга "Ромир", передаёт ТАСС.

Отмечается, что менее опасными кальяны считают как курящие, так и некурящие граждане. Курильщики оценили опасность от них в 3,8 балла из пяти, а некурящие — в 4,2. Это наименьшие значения среди способов потребления табака.

В Общественной палате призвали до конца года закрыть кальянные в России

По мнению инициатора, это сократит риск распространения CoViD-19.

Обычные сигареты были оценены в 4,0 и 4,6 балла соответственно, а иные системы нагревания табака набрали 4,0 и 4,5 балла. Опрос также показал, что курящие люди чаще видят меньше опасностей, чем некурящие.

Немногим больше трети (35%) респондентов признались, что курят более 20 лет. Средний же стаж оказался равен 15 годам. При этом мужчин-курильщиков насчитывается больше, чем женщин (49% против 29%), и их средний стаж на 3,5 года больше (16,6 лет против 13,1 года).

Всего же курильщиками в России являются 36% взрослого населения.

В исследовании приняло участие 1055 россиян в возрасте старше 18 лет. Оно проводилось в августе 2020 года.

Ранее Лайф сообщал, что вейпы и кальяны в России приравняли к сигаретам.

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