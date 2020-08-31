Россияне считают кальяны наименее опасным видом курения

Кальяны большинство жителей России считает наименее опасным видом курения. Об этом говорят данные опроса холдинга "Ромир", передаёт ТАСС.

Отмечается, что менее опасными кальяны считают как курящие, так и некурящие граждане. Курильщики оценили опасность от них в 3,8 балла из пяти, а некурящие — в 4,2. Это наименьшие значения среди способов потребления табака.

Обычные сигареты были оценены в 4,0 и 4,6 балла соответственно, а иные системы нагревания табака набрали 4,0 и 4,5 балла. Опрос также показал, что курящие люди чаще видят меньше опасностей, чем некурящие.

Немногим больше трети (35%) респондентов признались, что курят более 20 лет. Средний же стаж оказался равен 15 годам. При этом мужчин-курильщиков насчитывается больше, чем женщин (49% против 29%), и их средний стаж на 3,5 года больше (16,6 лет против 13,1 года).

Всего же курильщиками в России являются 36% взрослого населения.

В исследовании приняло участие 1055 россиян в возрасте старше 18 лет. Оно проводилось в августе 2020 года.