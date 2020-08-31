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В центре Екатеринбурга загорелся хлебомакаронный комбинат — видео

Есть угроза перехода огня на кровлю.

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Видео © VK / URA.RU

В одном из цехов хлебомакаронного комбината СМАК в центре Екатеринбурга произошёл пожар. Об этом сообщает портал Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

По предварительной информации, горит кабель внутри двухэтажного здания цеха, есть угроза переходя огня на кровлю, — говорится в сообщении.

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В здании хранятся газовые баллоны и большое количество горючих материалов.

На месте инцидента работают 46 пожарных и 14 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало. Площадь пожара уточняется.

Ранее автомобилисты сняли на видео масштабный природный пожар под Тулой.

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