СМИ: Для клиентов банков предложили ввести экзамены

Банки начинают брать плату за хранение валюты. Сколько составят потери и как обойтись без комиссии Крупные банки начинают брать плату за обслуживание счетов в валюте. Таким образом, клиент не только не получает процент по вкладу, но ещё и доплачивает банку за хранение денег. Лайф разбирался, какой доход сейчас могут принести валютные сбережения и так ли страшен "отрицательный процент".