СМИ: Для клиентов банков предложили ввести экзамены

Для банковских клиентов, собирающихся приобрести инвестиционные продукты или вложиться в гибридные депозиты, предложили ввести экзамен. Об этом со ссылкой на письмо Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной сообщают "Известия".
Предполагается, что тестирование сможет помочь клиентам оценить риски и при необходимости отказаться от финансового продукта, который на деле окажется не тем, чем предполагалось изначально.
Банки начинают брать плату за хранение валюты. Сколько составят потери и как обойтись без комиссииКрупные банки начинают брать плату за обслуживание счетов в валюте. Таким образом, клиент не только не получает процент по вкладу, но ещё и доплачивает банку за хранение денег. Лайф разбирался, какой доход сейчас могут принести валютные сбережения и так ли страшен "отрицательный процент".
Тесты должны быть несложными. Их предлагается составлять в формате "пирамиды": сначала проверка базовых знаний, а затем вопросы о выбранном финансовом продукте. Это должно помочь избежать ошибок при подборе необходимой программы для инвестиций.
В пресс-службе Центробанка отметили, что примут во внимание предложение конфедерации.
Ранее был опубликован рейтинг самых популярных банков.