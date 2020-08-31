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Микроавтобус опрокинулся в кювет в Воронежской области, два человека погибли

По предварительной версии, водитель уснул за рулём.

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Фото © ГУ МЧС России по Воронежской области

Микроавтобус Renault Trafic опрокинулся в кювет на автодороге Белгород — Россошь. ДТП произошло в ночь на 31 августа в Ольховатском районе Воронежской области, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Жертвами аварии стали два человека — водитель и пассажирка, ещё шестеро пострадали. По предварительной информации, водитель микроавтобуса уснул за рулём, передаёт ТАСС.

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