Микроавтобус опрокинулся в кювет в Воронежской области, два человека погибли

Микроавтобус Renault Trafic опрокинулся в кювет на автодороге Белгород — Россошь. ДТП произошло в ночь на 31 августа в Ольховатском районе Воронежской области, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Жертвами аварии стали два человека — водитель и пассажирка, ещё шестеро пострадали. По предварительной информации, водитель микроавтобуса уснул за рулём, передаёт ТАСС.