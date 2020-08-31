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Число случаев коронавируса в России превысило 995 тысяч

В Москве за сутки зафиксировали ещё 685 случаев.

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Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

За сутки в России выявили ещё 4993 случая коронавируса, при этом у 27,2% новых пациентов нет клинических проявлений болезни. Таким образом, всего с начала эпидемии зарегистрировано 995 319 заболевших в 85 регионах.

В пятёрке по выявляемости заболевания Москва (+685 случаев за сутки), Санкт-Петербург (+188), Подмосковье (+146), Нижегородская область (+138) и Калмыкия (+132). Ситуация в остальных регионах выглядит следующим образом:

Фото © стопкоронавирус.рф

За сутки от CoViD-19 умерло 83 пациента (17 176 летальных исходов за всё время). А выздоровело за сутки 2405 человек (809 387 пациентов за весь период).

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Три теста на наличие инфекции в организме были отрицательными.

Больше всего выздоровевших в Москве (+916 выписавшихся из больниц за сутки), Подмосковье (+103), Петербурге (+96), Оренбургской области (+87) и ХМАО (+85).

Фото © стопкоронавирус.рф

А в Индонезии тем временем учёные обнаружили изменённый штамм нового коронавируса. Предполагается, что им заражено 40% жителей страны. Эксперты считают, что при данной мутации вирус передаётся быстрее.

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