Число случаев коронавируса в России превысило 995 тысяч

За сутки в России выявили ещё 4993 случая коронавируса, при этом у 27,2% новых пациентов нет клинических проявлений болезни. Таким образом, всего с начала эпидемии зарегистрировано 995 319 заболевших в 85 регионах.

В пятёрке по выявляемости заболевания Москва (+685 случаев за сутки), Санкт-Петербург (+188), Подмосковье (+146), Нижегородская область (+138) и Калмыкия (+132). Ситуация в остальных регионах выглядит следующим образом:

Фото © стопкоронавирус.рф

За сутки от CoViD-19 умерло 83 пациента (17 176 летальных исходов за всё время). А выздоровело за сутки 2405 человек (809 387 пациентов за весь период).

Больше всего выздоровевших в Москве (+916 выписавшихся из больниц за сутки), Подмосковье (+103), Петербурге (+96), Оренбургской области (+87) и ХМАО (+85).

Фото © стопкоронавирус.рф