Число случаев коронавируса в России превысило 995 тысяч

За сутки в России выявили ещё 4993 случая коронавируса, при этом у 27,2% новых пациентов нет клинических проявлений болезни. Таким образом, всего с начала эпидемии зарегистрировано 995 319 заболевших в 85 регионах.
В пятёрке по выявляемости заболевания Москва (+685 случаев за сутки), Санкт-Петербург (+188), Подмосковье (+146), Нижегородская область (+138) и Калмыкия (+132). Ситуация в остальных регионах выглядит следующим образом:
Фото © стопкоронавирус.рф
За сутки от CoViD-19 умерло 83 пациента (17 176 летальных исходов за всё время). А выздоровело за сутки 2405 человек (809 387 пациентов за весь период).
Переболевший коронавирусом глава Минэнерго вернулся в офисТри теста на наличие инфекции в организме были отрицательными.
Больше всего выздоровевших в Москве (+916 выписавшихся из больниц за сутки), Подмосковье (+103), Петербурге (+96), Оренбургской области (+87) и ХМАО (+85).
Фото © стопкоронавирус.рф
А в Индонезии тем временем учёные обнаружили изменённый штамм нового коронавируса. Предполагается, что им заражено 40% жителей страны. Эксперты считают, что при данной мутации вирус передаётся быстрее.