В России стали активнее использовать кредитки. Финансисты рассказали, чем это чревато

Кредитная лихорадка. Скрытые угрозы карт с большим лимитом Банки агрессивно навязывают клиентам кредитные карты с большим лимитом. В этом году их доля достигла невиданных размеров. По данным кредитного бюро "Эквифакс", четверть всех новых карт имеет лимит более 100 тыс. рублей. Статистика пугающая, так как большие лимиты имеют как плюсы, так и минусы. Причём риски выходят далеко за рамки обычной переплаты процентов банку. Лайф разбирался, в чём заключаются подводные камни больших лимитов и как не попасться на уловки банков.