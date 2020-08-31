В России стали активнее использовать кредитки. Финансисты рассказали, чем это чревато

Россияне перестали откладывать кредитные карты "про запас". В июле доля начавших использовать их сразу после получения граждан достигла исторического максимума, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Бюро кредитных историй "Эквифакс".
Как отмечают эксперты, далеко не все способны уложиться в грейс-период и воспользоваться средствами бесплатно. Специалисты прогнозируют дальнейший рост уровня долговой нагрузки и неплатежей.
Кредитная лихорадка. Скрытые угрозы карт с большим лимитомБанки агрессивно навязывают клиентам кредитные карты с большим лимитом. В этом году их доля достигла невиданных размеров. По данным кредитного бюро "Эквифакс", четверть всех новых карт имеет лимит более 100 тыс. рублей. Статистика пугающая, так как большие лимиты имеют как плюсы, так и минусы. Причём риски выходят далеко за рамки обычной переплаты процентов банку. Лайф разбирался, в чём заключаются подводные камни больших лимитов и как не попасться на уловки банков.
Как пояснил главный экономист ПФ "Капитал" Евгений Надоршин, ориентир на использование кредитного ресурса гражданами возник из-за совершения отложенных ранее покупок и необходимости рефинансирования долгов. Главный аналитик ГК "Алор" Алексей Антонов заметил, что в ближайшее время платёжеспособность значительной части населения не восстановится полностью до предкризисных значений.
Ранее Лайф объяснял, чем опасно досрочное закрытие кредитной карты.