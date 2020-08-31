"Железная рука — это лишь дополнение". Жертва "подмосковного Отелло" впервые показала фото без протеза

Уроженка подмосковного Серпухова Маргарита Грачёва, которая стала жертвой супруга-садиста, впервые показала фото без протеза руки. Фотографии она опубликовала в "Инстаграме", но добавила, что долго не могла решиться на это.

Маргарита объяснила, что раньше старалась не появляться на публике без протеза, так как отношение окружающих моментально менялось и многие люди смотрели на неё с жалостью. Она призналась, что даже пропустила выпускной брата, потому что у неё сломался протез.

— Когда я с протезом, все смотрят [на меня], как на супергероя. А когда я с культёй, в большинстве случаев это взгляды жалости, — написала она.

Маргарита добавила, что в мире до сих пор множество людей с ампутацией, которые по каким-либо причинам не могут получить протезы. При этом женщина подчеркнула, что железная рука — это не самое главное.

— Неважно, есть ли у тебя стильная железная рука, нога — это лишь маленькое дополнение. Важны твои внутренние ценности, взгляды и твоя личность, — написала Маргарита.