"Железная рука — это лишь дополнение". Жертва "подмосковного Отелло" впервые показала фото без протеза

Уроженка подмосковного Серпухова Маргарита Грачёва, которая стала жертвой супруга-садиста, впервые показала фото без протеза руки. Фотографии она опубликовала в "Инстаграме", но добавила, что долго не могла решиться на это.
Маргарита объяснила, что раньше старалась не появляться на публике без протеза, так как отношение окружающих моментально менялось и многие люди смотрели на неё с жалостью. Она призналась, что даже пропустила выпускной брата, потому что у неё сломался протез.
— Когда я с протезом, все смотрят [на меня], как на супергероя. А когда я с культёй, в большинстве случаев это взгляды жалости, — написала она.
Жертва "подмосковного Отелло" впервые показала жениха, свадьба с которым состоится в сентябреДевушка собирается выйти замуж во второй раз.
Маргарита добавила, что в мире до сих пор множество людей с ампутацией, которые по каким-либо причинам не могут получить протезы. При этом женщина подчеркнула, что железная рука — это не самое главное.
— Неважно, есть ли у тебя стильная железная рука, нога — это лишь маленькое дополнение. Важны твои внутренние ценности, взгляды и твоя личность, — написала Маргарита.
Сейчас женщина вместе с сыновьями живёт в Санкт-Петербурге и готовится к свадьбе. О своих планах выйти замуж во второй раз она сообщила в конце июля. Тем временем бывший муж, который в порыве ревности отрубил Маргарите кисти, продолжает слать ей угрозы из тюрьмы. Напомним, за зверское преступление его осудили на 14 лет. В содеянном мужчина так и не раскаялся.