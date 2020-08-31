Индия сообщила о военной провокации у границы с Китаем

В Минобороны Индии выступили с заявлением о том, что войска КНР осуществляли "провокационные перемещения", направленные на изменение статус-кво в районе границы, однако индийские солдаты помешали им.

— В ночь с 29 на 30 августа войска Народно-освободительной армии Китая нарушили предыдущий консенсус, который был достигнут во время военных и дипломатических переговоров по поводу противостояния в Восточном Ладакхе, и осуществили провокационные перемещения с целью изменения статус-кво, — говорится в сообщении на официальном сайте пресс-службы правительства.

Отмечается также, что индийские войска предотвратили эту деятельность, приняли меры по укреплению позиций и сорвали китайские намерения изменить ситуацию.

Обстановка на индийско-китайской границе в районе союзной территории Ладакх накалилась после того, как в начале мая там произошли столкновения порядка 250 китайских и индийских солдат. Более 100 человек получили ранения. В ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван произошли новые стычки. По информации источников в армии Индии, огнестрельное оружие не применялось, в ход шли только палки и камни. Не менее 20 индийских военнослужащих погибли, 76 пострадали. Индийская сторона утверждает, что в столкновениях также было убито и ранено около 45 китайских солдат.