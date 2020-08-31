"Всегда будешь нашим королём". Marvel выпустила видео в память о Чедвике Боузмане

Киностудия Marvel выпустила видео в память о Чедвике Боузмане, который скончался 29 августа после продолжительной болезни.

В ролике создатели собрали кадры со съёмок фильма "Чёрная Пантера", где актёр сыграл главную роль, а также картин "Мстители: Война бесконечности" и "Мстители: Финал". Коллеги Боузмана поделились воспоминаниями о нём, отметив, что актёр идеально дополнил вселенную кинокомикса, исполнив роль принца Т’Чаллы.

Видео заканчивается интервью с самим Боузманом и фразой "Ты всегда будешь нашим королём". А в комментариях его поклонники и фанаты Marvel вспоминают фразу героя из "Чёрной Пантеры", согласно которой смерть не конец.