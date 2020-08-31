Кассирша банка во Владивостоке получила шесть лет тюрьмы за хищение 28 миллионов

В Приморском крае суд вынес приговор старшей кассирше банка из Владивостока, которая присвоила 28 миллионов рублей, просто не вложив их в банкомат, сообщает прокуратура региона.
По данным ведомства, женщина при загрузке кассет для банкоматов не осуществила полную загрузку 17 устройств. Своими действиями обвиняемая нанесла банку ущерб на общую сумму более 28 млн рублей.
— Признав подсудимую виновной, суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — пишет прокуратура.
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При этом реальное отбывание ею наказания отсрочено до достижения её ребенком четырнадцатилетнего возраста. Также подсудимая должна будет возместить ущерб, причинённый банку и страховой компании.
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