Аналитики рассказали, куда большинство россиян полетит этой осенью

Эксперты изучили рынок авиаперевозок и выяснили, куда больше всего россиян планируют полететь грядущей осенью. По результатам исследования компании OneTwoTrip, самым популярным направлением стала Москва. На неё пришлось 20% от всех купленных на осень авиабилетов. Причём средняя стоимость перелёта по сравнению с прошлым годом сократилась на 15%, сообщает RT.

Вторым по популярности городом оказался Сочи. Спрос на это направление с прошлого года вырос в два раза. Цена же осталась почти неизменной — в среднем 5,1 тысячи рублей за билет в один конец. Третье место в рейтинге занял Санкт-Петербург, куда за год средняя стоимость билета упала на 10%.

Самым популярным зарубежным направлением ожидаемо стала Турция. Однако некоторые оптимистично настроенные россияне не отчаиваются и покупают билеты в страны, сообщение с которыми ещё не восстановлено. Так, в рейтинг вошли Черногория, Италия, Испания, Армения, Греция, Германия и Чехия. А закрыли десятку популярных у россиян зарубежных стран США и Индонезия.