В докторской колбасе нашли фрагменты слюнных желёз

В российской докторской колбасе нашли фрагменты слюнных желёз. К такому выводу пришло "Роскачество" после исследования продукции шести торговых марок. Всего проверка проходила по 70 различным показателям.

Так, эксперты проверили докторские колбасы марок "Дымов", "Клинский", "Окраина", "Вязанка", "Велком" и "Мясной дом Бородина 1997". Для всех эта проверка стала повторной, так как ранее в продуктах уже выявляли нарушения. В этот же раз все они были устранены.

Тем не менее специалисты обратили внимание на колбасу марки "Велком", так как по результатам проверки в её срезах нашли фрагменты слюнных желёз. Этот компонент не предусмотрен ГОСТом. Кроме того, у продукта оказался кисловатый вкус и запах. При этом повторная проверка не выявила в колбасе следов антибиотиков, которые обнаружили в ней ранее.