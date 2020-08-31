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В докторской колбасе нашли фрагменты слюнных желёз

В исследовании участвовали продукты нескольких российских производителей.

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Фото © ТАСС / Сергей Петров

В российской докторской колбасе нашли фрагменты слюнных желёз. К такому выводу пришло "Роскачество" после исследования продукции шести торговых марок. Всего проверка проходила по 70 различным показателям.

Так, эксперты проверили докторские колбасы марок "Дымов", "Клинский", "Окраина", "Вязанка", "Велком" и "Мясной дом Бородина 1997". Для всех эта проверка стала повторной, так как ранее в продуктах уже выявляли нарушения. В этот же раз все они были устранены.

"Дороже мяса". Россиянам объяснили, как выбрать качественную колбасу

Прежде всего стоит ориентироваться на свои предпочтения и доверие к производителю.

Тем не менее специалисты обратили внимание на колбасу марки "Велком", так как по результатам проверки в её срезах нашли фрагменты слюнных желёз. Этот компонент не предусмотрен ГОСТом. Кроме того, у продукта оказался кисловатый вкус и запах. При этом повторная проверка не выявила в колбасе следов антибиотиков, которые обнаружили в ней ранее.

Ранее врач-диетолог рассказала, что в зависимости от состава и способа приготовления колбаса может быть более и менее вредной для людей, и дала советы по выбору качественного продукта.

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