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ФСБ задержала финансистов ИГИЛ в пяти регионах России — видео

Граждане РФ собирали деньги и переправляли их на нужды террористов.

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Видео © ФСБ РФ

ФСБ провела в пяти регионах России спецоперацию по задержанию финансистов террористической организации ИГИЛ*. Как сообщает Центр общественных связей спецслужбы, законспирированная ячейка действовала на территории Москвы, Подмосковья, Дагестана, Красноярского края и Ханты-Мансийского автономного округа.

Шестеро финансистов (все они граждане РФ) собирали деньги и переправляли их на нужды террористов. В ходе обысков у них нашли средства коммуникации и платёжные инструменты. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье "Содействие террористической деятельности".

Опубликовано видео спецоперации ФСБ по ликвидации боевиков в Ингушетии

По последним данным, уничтожены оказались трое бандитов.

А ранее в августе сотрудники Федеральной службы безопасности ликвидировали канал финансирования боевиков ИГИЛ в Татарстане, Дагестане и Тюменской области. Задержан организатор преступной сети.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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