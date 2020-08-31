ФСБ задержала финансистов ИГИЛ в пяти регионах России — видео

ФСБ провела в пяти регионах России спецоперацию по задержанию финансистов террористической организации ИГИЛ*. Как сообщает Центр общественных связей спецслужбы, законспирированная ячейка действовала на территории Москвы, Подмосковья, Дагестана, Красноярского края и Ханты-Мансийского автономного округа.

Шестеро финансистов (все они граждане РФ) собирали деньги и переправляли их на нужды террористов. В ходе обысков у них нашли средства коммуникации и платёжные инструменты. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье "Содействие террористической деятельности".