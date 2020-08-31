Владельцам смартфонов объяснили, из-за каких приложений перегреваются гаджеты

Стали известны причины, почему смартфоны иногда очень сильно нагреваются, таких факторов много, так что лучше установить их путём исключения, сообщает агентство "Прайм".

— Таким приложениям, как мессенджеры, карты, почтовая служба, приложения статистики, как правило, нужен быстрый Интернет. Если его нет — приложение начинает отправлять большое количество запросов, что приводит к увеличению скорости падения батарейки гаджета и к нагреванию аппарата, — цитирует издание слова гендиректора АНО "Цифровые платформы" Арсения Щельцина.

По словам эксперта, Интернет, Wi-Fi, GPS и Bluetooth тоже приводят к нагреву гаджета. Однако не все устройства рассчитаны на такую интенсивную работу, так что их стоит периодически выключать. Программные ошибки и использование неоригинального зарядного устройства также перегревают батарею гаджета.