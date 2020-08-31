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Владельцам смартфонов объяснили, из-за каких приложений перегреваются гаджеты

Некоторые устройства просто не рассчитаны на интенсивную работу.

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Фото © Pixabay

Стали известны причины, почему смартфоны иногда очень сильно нагреваются, таких факторов много, так что лучше установить их путём исключения, сообщает агентство "Прайм".

Таким приложениям, как мессенджеры, карты, почтовая служба, приложения статистики, как правило, нужен быстрый Интернет. Если его нет приложение начинает отправлять большое количество запросов, что приводит к увеличению скорости падения батарейки гаджета и к нагреванию аппарата, — цитирует издание слова гендиректора АНО "Цифровые платформы" Арсения Щельцина.

Эксперт рассказал, как снизить вредное воздействие от экрана смартфона

По его словам, для этого есть несколько способов.

По словам эксперта, Интернет, Wi-Fi, GPS и Bluetooth тоже приводят к нагреву гаджета. Однако не все устройства рассчитаны на такую интенсивную работу, так что их стоит периодически выключать. Программные ошибки и использование неоригинального зарядного устройства также перегревают батарею гаджета.

Ранее эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко рассказал, почему современные смартфоны быстро разряжаются.

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