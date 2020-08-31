В РФПИ готовы предложить США экспертизу для одобрения препаратов от коронавируса

Российский фонд прямых инвестиций готов предложить Соединённым Штатам и Великобритании поддержку и экспертизу для скорейшего одобрения эффективных препаратов против новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев.
Он указал на то, что власти этих стран хотят следовать применённой в России процедуре ускоренной регистрации вакцин против CoViD-19. Дмитриев отметил политику двойных стандартов Запада. Ещё недавно представители американской и британской общественности критиковали Москву за регистрацию первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V".
— Как я уже упоминал, шокированный успехами России западный мир должен был пройти через четыре стадии принятия неизбежного: отрицание, гнев, депрессию и, в конце концов, принятие, — подчеркнул глава РФПИ.
Российская вакцина "Спутник V" начала поступать в гражданский оборотВ сентябре в РФ появится второй препарат от коронавируса.
Дмитриев добавил, что российский подход оказался наиболее правильным.
Напомним, в начале августа был запущен сайт sputnikvaccine.com о первой вакцине от коронавируса. Ресурс содержит разделы об истории создания, принципах действия и безопасности инновационного российского препарата. Также на нём размещены данные об иммуногенности вакцины на основе аденовирусного вектора.