В РФПИ готовы предложить США экспертизу для одобрения препаратов от коронавируса

Российский фонд прямых инвестиций готов предложить Соединённым Штатам и Великобритании поддержку и экспертизу для скорейшего одобрения эффективных препаратов против новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев.

Он указал на то, что власти этих стран хотят следовать применённой в России процедуре ускоренной регистрации вакцин против CoViD-19. Дмитриев отметил политику двойных стандартов Запада. Ещё недавно представители американской и британской общественности критиковали Москву за регистрацию первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V".

— Как я уже упоминал, шокированный успехами России западный мир должен был пройти через четыре стадии принятия неизбежного: отрицание, гнев, депрессию и, в конце концов, принятие, — подчеркнул глава РФПИ.

Дмитриев добавил, что российский подход оказался наиболее правильным.