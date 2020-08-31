"Газпром" обжаловал в суде штраф Польши из-за "Северного потока — 2"

В суд Польши направлены апелляции от "Газпрома" в связи с выписанным ранее штрафом за нежелание сотрудничать в рассмотрении дела о строительстве газопровода "Северный поток — 2", сообщает РИА "Новости".

— Как говорится в отчёте компании, апелляции направили в компетентный суд Польши 24 августа, — пишет издание.

В "Газпроме" отметили, что запрошенная польским антимонопольным регулятором UOKiK информация не имела никакой связи с предметом антимонопольного расследования.

Напомним, польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал "Газпром" на около 213 млн злотых ($57 млн) за отказ сотрудничать по делу о строительстве газопровода "Северный поток — 2".