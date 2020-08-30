Мечты сдуваются. Убытки в Европе "Газпром" покроет за счёт россиян

Почему газовая монополия совершает ошибки и перекладывает свои убытки на рядовых россиян.

Турецкий гамбит

По данным Федеральной таможенной службы за первый квартал 2020 года, поставки для самого крупного потребителя газа в Европе (Германии) снизились на 45%, до 2,6 млрд кубометров. Но ещё сильнее потребление российского газа упало в Турции — в семь раз относительно марта 2019 года в натуральном выражении. По данным Агентства по регулированию энергетического рынка Турции, в марте эта страна выбрала лишь 210 млн кубометров российского газа, хотя обязалась купить более 1,1 млрд кубов. И не торопятся платить — уже сейчас долг Турции перед Россией составляет более миллиарда долларов.

Но тут не надо грешить на коронавирус, эта страна давно сокращает покупку голубого топлива в России. Если в 2017 году Турция закупила 29 млрд кубометров газа, то в 2018-м объём упал до 23,96 млрд кубометров, а в прошлом году закупки рухнули почти на 40%, до 15,5 млрд кубов. Параллельно турецкие компании активно закупают газ в Армении, а также сжиженный газ у Алжира, Катара и даже Нигерии. Это прямое нарушение обязательств турецкой стороны, но пока наш "голубой гигант" молчит о возможности судебных перспектив.

Интересно, что при таких раскладах уже построенный и введённый в строй "Турецкий поток" — просто выброшенные деньги. Газопровода "Голубой поток" на 16 млрд кубов вполне хватает, чтобы выполнять заказы Турции.

А на днях Турция заявила об обнаружении крупного месторождения газа в Чёрном море, запасы которого оцениваются в 320 млрд кубометров. Как заявил президент Турции, уже к 2023 году этот газ можно будет провести в турецкие дома. Причём, по его мнению, "с высокой вероятностью в этом районе есть и другие месторождения". Это может стать финальным ударом по бизнесу "Газпрома" в Турции.

В окружении СПГ

К прочим неприятностям для "Газпрома" добавилось и мартовское решение Стокгольмского арбитража по почти десятилетнему спору с польской энергетической компанией PGNiG, по которому российская монополия перечислила польским контрагентам взысканные $1,5 млрд переплаты по контрактам 1996 года. Польша грозится полностью отказаться от российского трубопроводного газа в пользу сжиженного. И не только Польша. В августе болгарский оператор газотранспортной системы "Булгартрансгаз" подписал контракт на покупку 20% в будущем СПГ-терминале в греческом Александруполисе. Свои первые полмиллиарда кубометров СПГ Болгария купила через терминал в Греции ещё в прошлом году, из-за чего экспорт из России упал почти на четверть. Фактически только четыре европейские страны (Сербия, Венгрия, Австрия и Чехия) пока остаются без непосредственного доступа к СПГ-терминалам. В итоге, пока "Газпром" ужимает свой бизнес в Европе, в прошлом году европейцы увеличили закупки сжиженного газа на 75,6%.

Остаётся только Китай?

Впрочем, руководству "Газпрома" все эти факты известны давным-давно. Ведь ещё в начале 2019 года спотовые цены на газ на самом ликвидном газовом хабе Европы — Title Transfer Facility (TTF) — составляли $249 за 1000 куб. м, а к началу 2020-го они опустились до $135 (к 2 июля 2020-го достигли $60), но за всё это время "Газпром" не предпринял никаких ощутимых шагов, чтобы решить проблемы со сбытом своей продукции в "западном" направлении.

Пока в Европе происходят судебные и словесные баталии по поводу проекта "Северный поток — 2", похоже, "Газпром" решил обратить взор на Восток. Президент госкорпорации Алексей Миллер в дополнение к строящемуся газопроводу "Сила Сибири" анонсировал строительство нового газопровода — "Сила Сибири — 2", который должен пройти через Монголию в Китай, его мощность должна составить до 50 млрд кубометров в год.

Но при этом в самом Китае, пока идут переговоры с "Газпромом", уже развёрнуто активное строительство мощностей по приёму сжиженного газа (СПГ) через морские пути в Тихом океане. Все газостройки ведутся на северном побережье (залив Бохайвань), то есть в тех областях, куда, теоретически, и мог бы поставляться российский трубопроводный газ. Судя по тому, что строительство СПГ уже идёт, а до подписания контракта с "Газпромом" по "Силе Сибири — 2" дело пока не дошло, Китай делает расчёт не на российский газ. Специалисты считают, что Китай относится к российскому газу как к запасному варианту, которым можно будет воспользоваться только через несколько десятков лет, ведь на проектную экспортную мощность в 38 млрд кубометров запущенный в конце прошлого года газопровод "Сила Сибири" должен выйти только к 2025 году, а о сроках начала поставок по "Силе Сибири — 2" пока вообще ничего не известно.

Просто вывод денег?

Насколько экономически целесообразно для "Газпрома" начинать ещё один дорогостоящий проект в сложившейся ситуации, однозначно сказать сложно. Но пока ни один из колоссальных трубопроводных проектов, в который уже вбуханы десятки миллиардов долларов, не окупился и, скорее всего, не окупится. Тем более что у "Газпрома" всегда есть потребители, которые не смогут отказаться от его услуг, — это российские граждане. На фоне снижения мировых цен на газ госкорпорация увеличивает цены для населения. С 1 августа тарифы увеличились на 3%, а значит, вслед за газом неизбежно подорожает электричество, а вслед за ним в итоге подрастут и цены в магазинах.

И это в дополнение к тому, что с 1 июля примерно на 4% повысились коммунальные тарифы. Попытка переложить убытки даже такой компании, как "Газпром", на обычных людей, принявших на себя удар пандемии и последствий самоизоляции, многим гражданам видится несвоевременной и несправедливой. Пока в стране действует временный запрет на принудительное взыскание с граждан ранее возникшей задолженности за услуги ЖКХ и связи. С этим финансовые потери в 2020 году наиболее ощутимы только для тех граждан, кто из-за пандемии потерял работу. Но что будет, когда начнётся повсеместное взыскание долгов за ЖКХ, спрогнозировать сложно.