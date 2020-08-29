Любимый сын Батьки. Кто такой Коля Лукашенко и где его мама

Икона ТикТока, краш всея Руси, маленький принц, сексихат, белорусский Уильям - как только в Сети не величают сына президента Белоруссии, 15-летнего Николая Лукашенко. У юноши целая армия поклонниц, он завсегдатай светских раутов и в свои молодые годы уже жал руку большинству мировых лидеров. Лайф разбирался, какие секреты есть вокруг Коли, и почему он активно мелькает за спиной одиозного отца.

Сын Александра Лукашенко, Николай, оказался в центре мирового внимания 23 августа, когда вместе с отцом прилетел на вертолёте защищать от протестующих президентский дворец в Минске. На юноше красовался автомат Калашникова, шлем и бронежилет. Удивительные кадры быстро разошлись по Сети и стали мемом. При их просмотре можно невольно услышать беседу двух Лукашенко:

- Ну где они? - взволнованно спрашивает про митингующих младший. - Убежали. Они узнали, что ты будешь там, - успокаивает его старший.

Видео © Соцсети

Пресс-секретарь “батьки” Наталья Эйсмонт подчеркивает: Лукашенко находился у себя в резиденции всё время, но в какой-то момент вызвал вертолет, чтобы посмотреть на митинг с высоты. В доказательство Эйсмонт опубликовала фото совещания во дворце. На этой встрече присутствовали лишь трое.

Экстренное совещание в связи с протестами. Присутствуют президент, его внебрачный сын Николай и пресс-секретарь. Фото © Телеграм-канал «Пул первого»

Причём здесь английский лорд?

Когда-то давно Батька озаботился имиджем Белорусии и стал консультироваться с британским лордом Тимоти Беллом - легендарным пиарщиком Аугусто Пиночета, Маргарет Тэтчер и Бориса Березовского. Белла называют изобретателем фейк-ньюз и самым циничным из политтехнологов.

Тимоти Белл. Фото © Getty Images

Журналисты со всего мира неоднократно предполагали , что эффектное появление Коли Лукашенко на политической арене спланировал именно Тимоти Белл - это не что иное, как пиар-кампания Лукашенко-старшего. Якобы присутствие малыша рядом с президентом смягчает и очеловечивает образ “последнего диктатора Европы”. Впрочем, сам британский лорд всегда отрицал это предположение.

Дебют Коли Лукашенко

Слухи о появлении у белорусского президента третьего ребёнка пошли осенью 2004 года. Малыш, говорили, рождён не от жены Лукашенко, с которой тот к тому же давно и не живёт, а от любовницы. Все статьи на эту пикантную тему в Интернете нещадно блокировались . Пресс-служба “батьки” безмолвствовала. Лишь через четыре года выяснилось: эти слухи на 100% правда.

Первая публичная фотография Коли Лукашенко © Пресс-служба президента Белоруссии

Впервые трехгодовалый Коля появился на публике в апреле 2008-го. Вместе с президентом-отцом он посетил субботник на стройплощадке «Минск-Арены». Под руководством Александра Григорьевича мальчик самоотверженно ровнял бетон. «Кто этот ребенок?» — всколыхнулась общественность. Намёк дал сам глава Беларуси.

Отвечая на вопросы журналистов, Александр Лукашенко заявил: "Везде муссируется, что [следующим] президентом будет мой старший сын. Я уже сказал: младший сын будет президентом Беларуси". А чуть позже, в другом интервью, добавил: “Если уже говорить о преемнике, то самого маленького буду готовить. Уникальный человек”.

Окончательно точки на “i” Александр Лукашенко расставит в 2009 году:

- Сколько у нас детей вот таких, как "внебрачный сын президента"? Так у меня судьба сложилась. Не важно, как он родился. Я в зарубежную командировку вынужден Колю брать, потому что он не будет спать, он дойдет до изнеможения, он привязан к отцу! Я ну до бешенства люблю детей. Это и старших касалось, и этого ребенка касается, это святое! - заявил журналистам Лукашенко.

Жизнь перед камерами

Начиная со своего дебютного выхода в свет в 2008 году Коля постоянно находится под пристальным взглядом телекамер. Отец-президент берёт его с собой повсюду, включая заграничные поездки и официальные визиты на самом высоком уровне. В свои пятнадцать лет юноша уже встречался с Бараком Обамой, Владимиром Путиным, Си Цзиньпином, двумя Папами Римскими, Уго Чавесом, шейхом Зайдом Аль-Нахайяном и многими другими политическими лидерами.

Александр и Николай Лукашенко с Бараком и Мишель Обама. Фото © whitehouse.gov 1 / 3

Лукашенко воспитывал сына по-мужски. - Когда Коле был год, я брал его за руку и отводил в парилку. Естественно, он жаловался и плакал. Зато теперь он может выдержать температуру около 100 градусов в парилке и 28 градусов в бассейне. Плюс, он выдерживает и ледяную ванну, — признался глава Белорусии.

Кажется, свою особенность Коля почувствовал с младых ногтей. Есть красноречивое видео, сделанное во время мероприятия «Молитва за Беларусь» в 2015 году. Коля буквально отмахивается от старших братьев, которые решили последовать за ними с отцом. Удивительно, но рожденные от официальной жены Лукашенко взрослые уже дядьки Дмитрий и Виктор послушались юношу и безропотно замерли.

Видео © YouTube / Valex Bujak

В 2012 году Лукашенко-отец в интервью телерадиокомпании «Мир» поделился своими мыслями о характере младшего сына: «Он ревнив. Сядет на колени и спрашивает: ''Я у тебя один сын? '' Говорю: ''Как же один, а Дима, Витя? ''. Он в ответ: ''Что ты мне о них рассказываешь, они уже взрослые. Это он мне часто говорит из ревности. Хотя у них хорошие отношения".

О сложном характере белорусского принца ходили легенды. По сведениям "Форбс", однажды он прокусил руку стюардессе за то, что она не разрешила ему закрыть дверь в самолет. Разозлившись, мальчик угрожал: «Когда я стану министром, то тебя расстреляю».

Сыновья президента Белоруссии Александра Лукашенко (слева направо) Дмитрий, Николай и Виктор, июль 2020 г. Фото © ТАСС / ЕРА / TATYANA ZENKOVICH

Когда Николай Лукашенко из маленького мальчика превратился в стильного молодого человека, он обрёл бешеную популярность среди девушек. Оно и понятно. Сегодня Николай — образец сдержанности и изысканных манер. Он ростом под два метра, имеет атлетическое телосложение и утончённые, не в папу, черты лица. В гламурном мире его называют Сексихат-картофелька. Об учёбе этот парень не забывает. В средних классах он занял 1-е место в районной олимпиаде по химии. С сентября он идёт учиться биологии в лицей при Белорусском государственном университете.

Николай Лукашенко знает несколько иностранных языков. Говорит на английском, изучает испанский и китайский. Он поклонник джаза и классической музыки. На фортепиано легко исполняет Бетховена и Рахманинова. Музыкальный педагог парня Елена Осташкина-Мысливчик так отзывалась о нём: «В творческом плане он боец. Накануне нашего выступления во Дворце Республики у него был очень ответственный хоккейный матч, и после этого мы сразу поехали репетировать».

Помимо музыки, Николай занимается спортом. На соревнованиях по биатлону он завоевал серебро в смешанной эстафете. На хоккейном турнире «Золотая шайба» получил звание лучшего бомбардира.

Настоящим феноменом Николай стал в TikTok — с апреля 2019 года под видео с тегом #колялукашенко набралось уже 278 млн просмотров. Девушки называют его ласково "картофелькой", представляют, как общаются с ним, создают фанатские сообщества и рисуют мемы.

Но Николай Лукашенко своим поклонницам не отвечает. У него в принципе нет аккаунтов в соцсетях. Об этом прямо говорил его отец:

- Никаких страничек у Коли нет. И я не хочу, чтобы были, и запрещаю. Не надо сыну президента травмировать психику, - уверял в СМИ батька.

Не сомневайтесь: любые соцсети Николая, которые вы найдёте, фейковые.

А кто у Коли мама?

В 1975-ом Александр Лукашенко взял в жены Галину Желнерович. Они не живут вместе примерно с тех пор, как он стал президентом. То есть очень давно. Но не разводятся. По словам "батьки", незачем, никому не нужно. Галина родила Лукашенко двух сыновей.

Жена Галина Лукашенко (Желнерович) точно не мама Коли Фото © ТАСС / Толочко Виктор

Но вот кем рожден в 2004 году младший Коля, до сих пор доподлинно неизвестно. Только домыслы. Ни сам президент, ни его окружение - никто не называл имени матери. Впрочем, Александр Григорьевич оставил две подсказки.

Первая подсказка - мать Коли работает врачом. Об этом Лукашенко "проговорился " в интервью "Комсомольской правде".

Вторая подсказка, мать видит сына только по телевизору и не участвует в его воспитании. Это признание белорусский президент сделал в беседе с американским политологом Григорием Иоффе.

— Я не разведенный человек, а у меня от другой женщины родился сын. Никто его не воспитывает кроме меня. Мать родная видит его не чаще, чем другие по телевидению. Это мой сын, который вырос у меня на руках. Он никогда не ложился без меня спать и никогда не просыпался.

Этих двух подсказок хватило, чтобы строить предположения. Газета «Известия» выдвинула самую популярную на данный момент версию: вероятно, речь идет об Ирине Абельской, главвраче больницы Управления делами президента.

Ирина Забельская Фото © TUT.BY / Ольга Шукайло

Став президентом в 1994 году, Лукашенко сразу озаботился выбором личного врача. В СМИ писали, что приближенные "батьки" искали по белорусским клиникам не крепкого специалиста, а молодую женщину-врача, приблизительно 30 лет, разведенную с ребенком. Выбрали скромную сотрудницу Минского диагностического центра 29-летнюю Ирину Абельскую. Никаких выдающихся успехов за ней не числилось. За плечами у нее имелся лишь скромный опыт работы педиатром и эндокринологом. После встречи с главой республики карьера девушки устремилась ввысь. Она получила три высших квалификационных категории и стала главврачом больницы управделами президента.

Абельскую часто видели рядом с главой государства, в том числе во время международных визитов. Ее начальник — глава управделами Иван Титенков — вспоминал, что «передавал через Ирину Степановну» просьбы президенту. Об этом написал в своей книге белорусский журналист Павел Шеремет.

По странному стечению обстоятельств Абельская пропала из поля зрения журналистов примерно тогда, когда Лукашенко встретился с лордом Тимоти Беллом и вывел впервые в свет своего сына Николая. Абельская уже не личный врач Лукашенко. Но до сих пор занимает должность главврача и живет неподалеку от президентской резиденции "Дрозды."

Новый личный врач и мисс Белоруссии

Коля Лукашенко и справа от него Светлана Коношенко Фото © belta.by

Другая менее популярная версия журналистов — мать Коли зовут Светлана Коношенко. Она второй по счёту личный врач Александра Григорьевича. Рядом с президентом ее стали замечать с середины нулевых. То есть как раз тогда, когда был зачат Коля. Как и сын Николай, Светлана ездит с Лукашенко повсюду, и на сборы картошки, и на зарубежные визиты с главами государств. Только вот держится в тени. Но в кадры иногда попадает.

Есть предположение, что именно Светлана Коношенко снимала 23 августа 2020 года тот самый вертолётный полёт отца и сына Лукашенко с автоматами наперевес.

Телеведущая Полина Шуба - ещё одна приближённая Лукашенко. Фото © ТАСС / EPA/NIKOLAI PETROV /BELTA /POOL / POOL/ТАСС

Таким образом, с одной стороны у Николая Лукашенко фактически нет мамы. Но если посмотреть с другого ракурса, то мам наоборот у него много. Его отца, а следовательно и самого Колю, постоянно окружают на официозных приёмах шикарные девушки. Например, королева красоты 2013 Дарья Шманай, телеведущая Полина Шуба, мисс Беларусь 2018 Мария Василевич. В сети гуляют фотки, где в окружении президента Александра Лукашенко и его сына одновременно стоят не одна, а сразу несколько особо приближенных дам: например, любимая без кавычек теща, второй личный врач, подруга Полина Шуба. Ситуация для "батьки" впрочем стандартная.

Династии не будет?

На фоне последних событий становится очевидно: Александру Григорьевичу вряд ли суждено основать династию Лукашенко в Белоруссии. Да и открестился уже президент от слов о сыне-преемнике. Резкое заявление Александр Григорьевич сделал накануне скандальных выборов президента.

- Ни в коем случае! Я не желаю ему [Николаю] такую участь, я хочу, чтобы он жил спокойно и не был президентом Беларуси! - отрезал Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.