В Сент-Луисе умер темнокожий полицейский, получивший ранение в голову

В США умер один из двух темнокожих полицейских, получивших ранения при стрельбе в Миссури. Об этом сообщил департамент полиции Сент-Луиса в своём аккаунте в "Твиттере".
Как отмечается, офицер Тамаррис Боханнон служил жителям города более трёх с половиной лет.
В Луизиане начались беспорядки после убийства темнокожего мужчины полицейскими — видеоПолиции пришлось применять слезоточивый газ, чтобы разогнать активистов движения Black Lives Matter.
Стрельба произошла в окрестностях парка Тауэр Гроув в ночь на 30 августа, были ранены двое темнокожих правоохранителей. Оба были госпитализированы, состояние Боханнона оценивалось как критическое из-за ранения головы.
Позже выяснилось, что стрельбу вёл 43-летний белый мужчина. Он забаррикадировался в здании и противостоял полиции почти 12 часов. Лишь после этого его удалось задержать, ведётся расследование причин случившегося.
Напомним, весной текущего года в Миннеаполисе во время жёсткого задержания полицией умер афроамериканец Джордж Флойд. Один из офицеров давил на шею мужчины коленом в течение нескольких минут, не давая ему встать. Смерть Флойда стала причиной массовых акций протеста в стране, которые переросли в погромы и грабежи. Шествия в поддержку протестующих также прошли в Лондоне, Афинах и Вене. Семья погибшего призвала ООН вмешаться в расследование обстоятельств смерти их родственника.