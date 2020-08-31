В Сент-Луисе умер темнокожий полицейский, получивший ранение в голову

В США умер один из двух темнокожих полицейских, получивших ранения при стрельбе в Миссури. Об этом сообщил департамент полиции Сент-Луиса в своём аккаунте в "Твиттере".

Как отмечается, офицер Тамаррис Боханнон служил жителям города более трёх с половиной лет.

Стрельба произошла в окрестностях парка Тауэр Гроув в ночь на 30 августа, были ранены двое темнокожих правоохранителей. Оба были госпитализированы, состояние Боханнона оценивалось как критическое из-за ранения головы.

Позже выяснилось, что стрельбу вёл 43-летний белый мужчина. Он забаррикадировался в здании и противостоял полиции почти 12 часов. Лишь после этого его удалось задержать, ведётся расследование причин случившегося.