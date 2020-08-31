"Криво выполняете свою работу". Свидетель защиты Ефремова устроил истерику в суде и отругал журналистов

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Свидетель защиты по делу о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова Леван Бадасян после дачи показаний со скандалом вышел из зала суда и устроил истерику перед журналистами.

— Вы криво выполняете свою работу. Я не хочу с вами разговаривать, потому что вы всё делаете не так, как надо. <...> Вы все самые натуральные подлецы, — заявил свидетель представителям СМИ.

Стоит отметить, что этому предшествовал и скандал в зале суда. Бадасян обвинил пострадавшую сторону в том, что они "с утра до вечера хайпуют" по телевизору на произошедшем. После чего хлопнул дверью и удалился.

Ранее Бадасян сообщил, что видел, как в автомобиль Ефремова на заднее сиденье сел человек. Он также заявил о международной группе по расследованию дела актёра.