"Криво выполняете свою работу". Свидетель защиты Ефремова устроил истерику в суде и отругал журналистов

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Свидетель защиты по делу о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова Леван Бадасян после дачи показаний со скандалом вышел из зала суда и устроил истерику перед журналистами.
— Вы криво выполняете свою работу. Я не хочу с вами разговаривать, потому что вы всё делаете не так, как надо. <...> Вы все самые натуральные подлецы, — заявил свидетель представителям СМИ.
Стоит отметить, что этому предшествовал и скандал в зале суда. Бадасян обвинил пострадавшую сторону в том, что они "с утра до вечера хайпуют" по телевизору на произошедшем. После чего хлопнул дверью и удалился.
Ефремов заявил, что никогда не садился пьяным за руль, и попросил суд выполнить его "последнее желание"Он добавил, что раньше всегда садился исключительно на пассажирское место.
Ранее Бадасян сообщил, что видел, как в автомобиль Ефремова на заднее сиденье сел человек. Он также заявил о международной группе по расследованию дела актёра.
Напомним, 8 июня внедорожник Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу в центре Москвы и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний через несколько часов после умер на больничной койке. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Кроме того, в крови актёра нашли следы наркотиков. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы. Защита Ефремова настаивает на том, что во время аварии артиста за рулём не было.
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