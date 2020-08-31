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Путин в беседе с врио главы Коми вспомнил, как работал в стройотрядах в республике

Российский лидер отметил, что с тех пор мало что меняется.

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Фото © Пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с врио главы Коми Владимиром Уйбой, в ходе которой вспомнил, как работал в республике в стройотрядах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Я работал же в Коми, приезжал, ещё в строительных отрядах там бывал неоднократно <...> И, к сожалению, мало что меняется с тех пор, это правда, особенно это касается дорожной сети, — сказал он.

Одной из главных проблем региона глава государства выделил сокращение инвестиций в основной капитал, а значит, нужно создавать перспективы развития.

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Накануне лидеры провели телефонный разговор.

Президент заявил, что федеральный центр поможет Коми в решении проблем, и отметил, что у региона — "непростое наследство". Но подчеркнул, что республика перспективная и интересная.

Напомним, Владимир Уйба стал врио главы Коми в апреле после того, как губернатор республики Сергей Гапликов подал в отставку.

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