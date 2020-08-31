Путин в беседе с врио главы Коми вспомнил, как работал в стройотрядах в республике

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с врио главы Коми Владимиром Уйбой, в ходе которой вспомнил, как работал в республике в стройотрядах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— Я работал же в Коми, приезжал, ещё в строительных отрядах там бывал неоднократно <...> И, к сожалению, мало что меняется с тех пор, это правда, особенно это касается дорожной сети, — сказал он.

Одной из главных проблем региона глава государства выделил сокращение инвестиций в основной капитал, а значит, нужно создавать перспективы развития.

Президент заявил, что федеральный центр поможет Коми в решении проблем, и отметил, что у региона — "непростое наследство". Но подчеркнул, что республика перспективная и интересная.