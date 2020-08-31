МИД Белоруссии подготовит ответные меры на санкции стран Прибалтики

Белоруссия примет адекватные ответные меры на санкции, введённые Литвой, Латвией и Эстонией в отношении чиновников республики. Об этом заявили в пресс-службе МИД страны.

— Как бы то ни было, это наши соседние страны, поэтому их мнение имеет для нас значение. Хотя в свете последних поспешных шагов, к сожалению, всё меньше и меньше. <...> Мы заявляли ранее, что Беларусь вынуждена будет принять адекватные ответные меры в отношении инициаторов таких шагов. И это будет сделано, — сообщили в министерстве.

В дипведомстве республики также отметили, что остаётся непонятным, каким образом подобный шаг стран Прибалтики призван поддержать суверенитет и независимость Белоруссии, о которой "так много с их стороны говорилось и говорится". В МИДе подчеркнули, что история республики подтверждает, что "попытки санкционного воздействия приводят инициаторов лишь к обратному эффекту". В министерстве уверены, что данное решение Литвы, Латвии и Эстонии не станет исключением.

Подчёркивается, что дипведомство будет терпеливо ждать, когда "здравый смысл в головах партнёров возобладает".