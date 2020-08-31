МВД Белоруссии назвало число задержанных на акциях протеста оппозиции 30 августа

МВД Белоруссии сообщило о судьбе задержанных в ходе несанкционированных акций протеста оппозиции, сообщает ТАСС.
— Всего по республике было задержано 173 человека по административным правонарушениям, — рассказала изданию пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.
В Правительстве Белоруссии заявили, что призывы к забастовкам на заводах исходили не от рабочихПри этом работа на предприятиях не останавливалась даже во время протестов.
Все они задержаны до момента, когда суд рассмотрит их административные дела, так как акции не были согласованы с властями республики.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались протесты.