Из-за страха перед коронавирусом россияне не торопятся брать туры на зиму

Спрос россиян на туристические поездки грядущей зимой остаётся низким. Это связано с тем, что многие боятся второй волны эпидемии коронавируса, сообщает "Вестник АТОР".

— В турагентствах практически остановились продажи туров в глубину. Бронирования на зиму идут весьма вяло. Туристы дезориентированы слухами в соцсетях: многие из них считают, что ранние покупки связаны с риском "повторного карантина", — говорится в публикации.

Отмечается, что ситуация наблюдается как на рынке туров по России, так и с билетами в Турцию. Специалисты туриндустрии считают, что причиной невысокого спроса на зимние туры являются фейки. Между пользователями соцсетей ходят слухи, что с 20 сентября коронавирусные ограничения вернутся, а решение якобы принято на высоком уровне. По словам представителей турагентств, самым популярным вопросом у клиентов является: "Сможем ли мы выезжать после 20 сентября?"

Сейчас максимальная глубина бронирования туров составляет один месяц. Однако туроператоры надеются, что в конце сентября ситуация изменится в лучшую сторону, поскольку россияне до сих пор не уверены в стабильности ситуации с коронавирусом.