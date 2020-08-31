"Чтобы не сдохнуть с тоски". Вдовец Легкоступовой хочет уйти в море после смерти певицы

Вдовец певицы Валентины Легкоступовой, яхтсмен Юрий Фирсов рассказал, что намерен уйти в море после того, как будут известны результаты экспертизы и правоохранители сделают выводы. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Фирсов планирует отправиться из Сочи в Турцию и решил набрать попутчиков среди друзей и коллег. Однако его идею многие встретили с осуждением. На все обвинения вдовец певицы отвечает, что хочет идти в "любимую стихию Вали" — осенью пара должна была отмечать свадьбу с друзьями на международной регате.

— Думайте, далёкие от моря люди, что хотите. Море мне нужно, как воздух, как возможность жить и выжить. У меня нет другого пути… Спасаюсь я так, чтобы не сдохнуть с тоски, — приводит слова Фирсова издание.

Однако не все так негативно отнеслись к решению Фирсова, некоторые друзья яхтсмена считают, что море поможет ему справиться с трагедией. Пока вдовец находится в Москве, проводит время с дочерью, разбирает фото и видео с погибшей женой и ездит в церковь.

Некоторые друзья Легкоступовой, в свою очередь, уверены, что в смерти певицы есть и вина Фирсова, который злоупотреблял алкоголем, пусть и косвенная.

Напомним, в начале августа певицу доставили в городскую клиническую больницу № 13 с черепно-мозговой травмой, спровоцировавшей отёк мозга. 13 августа она впала в кому.