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Партия Зеленского выдвинула юмориста на пост мэра Одессы

Народный артист Украины раньше играл в КВН.

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Фото © Юрий Смирнов / LIGA.net

Юмориста и телеведущего Олега Филимонова выдвинули кандидатом в мэры Одессы от "Слуги народа", сообщает "Новое время".

В беседе с порталом "Страна.ua" комик заметил, что оценивает свои шансы на победу как высокие. Он назвал себя абсолютным продуктом Одессы, отметив, что с городом у них взаимная любовь.

Предложение это мне сделал президент. Конечно, это такое предложение, от которого не отказываются, — пояснил Филимонов.

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Народный артист Украины вёл несколько телевизионных программ, он является обладателем премий "Золотой Остап" и "Телетриумф".

Напомним, местные выборы на Украине пройдут осенью.

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