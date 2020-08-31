Партия Зеленского выдвинула юмориста на пост мэра Одессы

Юмориста и телеведущего Олега Филимонова выдвинули кандидатом в мэры Одессы от "Слуги народа", сообщает "Новое время".
В беседе с порталом "Страна.ua" комик заметил, что оценивает свои шансы на победу как высокие. Он назвал себя абсолютным продуктом Одессы, отметив, что с городом у них взаимная любовь.
— Предложение это мне сделал президент. Конечно, это такое предложение, от которого не отказываются, — пояснил Филимонов.
Политический скандал на Украине. Хочет ли Зеленский хлопнуть Шария?Владимир Зеленский меньше всех заинтересован в том, чтобы блогера и журналиста Анатолия Шария нашли убитым, полагают эксперты.
Народный артист Украины вёл несколько телевизионных программ, он является обладателем премий "Золотой Остап" и "Телетриумф".
Напомним, местные выборы на Украине пройдут осенью.