Житель Екатеринбурга жестоко избил собаку в лифте. Животное удалось забрать для проведения экспертизы — видео

В Екатеринбурге мужчина жестоко избил собаку своей сожительницы в лифте. Произошедшее попало на камеры и вызвало общественный резонанс. Видео инцидента опубликовала группа в канале "Екатеринбург | Новости" в соцсети "ВКонтакте".

На кадрах видно, как после открытия дверей лифта мужчина со всей силы пинает собаку и та врезается в стену. Однако на этом живодёр не остановился и ударил животное ногой ещё раз, но только сверху — как бы наступая. При этом женщина, которая и является хозяйкой пса, не может сдержать слёз и в определённый момент берёт питомца на руки.

Видео © LIFE

Интерес к случившемуся проявили правоохранительные органы. На место происшествия выехали полицейские, которые опросили мужчину и передали собаку для проведения медицинского обследования в ветеринарную клинику. По итогам проверки будет принято обоснованное решение, рассказал Лайфу начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Также не остались в стороне зоозащитники, которые работали вместе с полицией. Они намерены обратиться в суд, чтобы изъять собаку из семьи. Как рассказала хозяйка питомца, с мужчиной она живёт полгода и никогда не замечала за ним жестокости, такое произошло впервые.