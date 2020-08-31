Сын Лукашенко забрал документы из лицея БГУ

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай передумал учиться в лицее Белорусского государственного университета (БГУ). Как передаёт TUT.by со ссылкой на источник, молодой человек забрал документы.
В этом году Николай Лукашенко окончил девятый класс и по результатам вступительных экзаменов был зачислен на биологический профиль лицея. Юноша не присутствовал на собрании для десятиклассников, организованном 31 августа.
Любимый сын Батьки. Кто такой Коля Лукашенко и где его мамаИкона TikTok, краш всея Руси, маленький принц, сексихат, "белорусский Уильям" — как только в Сети не величают сына президента Белоруссии, 15-летнего Николая Лукашенко. У юноши целая армия поклонниц, он завсегдатай светских раутов и в свои молодые годы уже жал руку большинству мировых лидеров. Лайф разбирался, какие секреты есть вокруг Коли и почему он активно мелькает за спиной одиозного отца.
Отметим, что в лицее БГУ на гуманитарном профиле учатся две внучки белорусского лидера.
Ранее фото повзрослевшего сына Александра Лукашенко вызвало в Сети широкий резонанс.