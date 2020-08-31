Сын Лукашенко забрал документы из лицея БГУ

Любимый сын Батьки. Кто такой Коля Лукашенко и где его мама Икона TikTok, краш всея Руси, маленький принц, сексихат, "белорусский Уильям" — как только в Сети не величают сына президента Белоруссии, 15-летнего Николая Лукашенко. У юноши целая армия поклонниц, он завсегдатай светских раутов и в свои молодые годы уже жал руку большинству мировых лидеров. Лайф разбирался, какие секреты есть вокруг Коли и почему он активно мелькает за спиной одиозного отца.