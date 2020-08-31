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Сын Лукашенко забрал документы из лицея БГУ

В учебно-образовательное учреждение юноша поступил этим летом.

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Фото © Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ / ТАСС

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай передумал учиться в лицее Белорусского государственного университета (БГУ). Как передаёт TUT.by со ссылкой на источник, молодой человек забрал документы.

В этом году Николай Лукашенко окончил девятый класс и по результатам вступительных экзаменов был зачислен на биологический профиль лицея. Юноша не присутствовал на собрании для десятиклассников, организованном 31 августа.

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Отметим, что в лицее БГУ на гуманитарном профиле учатся две внучки белорусского лидера.

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