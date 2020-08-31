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Популярный тиктокер рассказала, как увеличить количество подписчиков

Важную роль играет не только модель телефона.

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Фото © Pixabay

Блогер Анна Куценко считает, что для роста подписчиков в "Тиктоке" нужно просто заниматься любимым делом, но также не забывать о технической стороне видеосъёмки, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В первую очередь нужно заниматься продвижением того, что действительно любишь... В таком случае блогеру удастся делать действительно уникальный контент, — рассказала она изданию.

69-летний репетитор из Питера снимает смешные тиктоки, доказывая, что физика куда проще и интереснее

Возможно, единственный аккаунт, ради которого можно скачать TikTok. Даже истинные гуманитарии незаметно для себя запомнят значения чисел π и e, а также другие. Весь секрет — в смешных стишках, которые ещё надолго останутся в голове.

Девушка добавила, что не стоит забывать о выборе правильного телефона для съёмки роликов, уметь поставить свет и выстроить хронометраж.

Ранее Куценко 12 лет работала инженером. Потом она завела видеоблоги в "Ютубе" и "Инстаграме", а сейчас снимает ролики для "Тиктока" вместе с дочерью. Всего за три месяца женщине удалось привлечь миллионную аудиторию.

Ранее на просторах "Тиктока" распространился двоякий флешмоб. Юные блогеры в неуместных попытках "просветить людей" в вопросах истории холокоста устроили своеобразный "маскарад". В коротких роликах пользователи соцсети с нанесённым макияжем, имитирующим ожоги и синяки, рассказывают зрителю, как они умерли в Освенциме.

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