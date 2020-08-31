На Урале снимают фильм про чудесное спасение россиянки после падения с высоты 5 км

История Ларисы Савицкой, выжившей в авиакатастрофе после падения с высоты более пяти тысяч метров, стала сюжетом нового российского фильма под названием "Одна". Режиссёр Дмитрий Суворов решил снять картину, основанную на реальных событиях августа 1981 года. Тогда над Амурской областью столкнулись два самолёта — пассажирский Ан-24 и дальний бомбардировщик Ту-16К. Из 38 человек на обоих бортах чудом уцелела только молодая студентка.

Лариса Савицкая потеряла в том полёте супруга, с которым летела домой из свадебного путешествия. Девушке не только удалось выжить после падения с такой огромной высоты — она продержалась в одиночку в дальневосточной тайге, пока её не нашли спасатели. Этот беспрецедентный случай впоследствии внесли в Книгу рекордов Гиннесса.

По словам Ларисы Владимировны, выжить ей тогда помог итальянский фильм "Чудеса ещё случаются", где героиня также осталась жива при крушении самолёта. Теперь женщина консультирует создателей российского фильма-катастрофы и помогает воссоздать события той страшной трагедии.