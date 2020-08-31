"Хоть в Россию уезжайте". Туристов из Липецка выгнали из оплаченного пятизвёздочного отеля в Турции — видео

Видео предоставлено Лайфу

Туристы из Липецка отправились на отдых в Турцию, но по прилёте столкнулись с серьёзной проблемой: в отеле, куда они должны были заселиться, не оказалось их брони. В результате липчан выдворили на улицу. Отдыхать им пришлось в разных отелях и вовсе не в том городе, который был указан в туре.

Как рассказала Лайфу потерпевшая Яна Артюх, путёвку они брали у одного из крупнейших российских туроператоров. За отдых супруги заплатили более 130 тысяч рублей, но он по итогам оказался испорчен. Сразу из аэропорта автобус доставил их в другую гостиницу, а до пятизвёздочного отеля Hilton в Кемере туристам пришлось идти пешком. На ресепшене выяснилось, что о них там впервые слышат.

— Нам предложили нам ужасную альтернативу: отель, который находится рядом с Кемером. Он хоть и пятизвёздочный, но не тянет даже на "тройку", потому что я его знаю. Мы целый день просили у Hilton, чтобы они нам дали документ, который подтверждает, что брони по нашему ваучеру не было и нет, но они не сделали этого. В конечном счёте они нас с охраной в пять часов вечера выгнали, — рассказала Лайфу Яна.

Три дня липчане останавливались в разных гостиницах и только потом смогли заселиться в другой отель, чтобы спокойно провести безнадёжно испорченный отдых. Кроме того, по словам Яны, обратный перелёт был перенесён на сутки раньше, что фактически на день сократило отпуск. Супруги уверены, что они столкнулись с мошеннической схемой, по которой туристам продают один отель, а заселяют в более дешёвый, забирая разницу себе. Сейчас семья уже дома, но из турагентства с ними до сих пор не связывались, не говоря уже о какой-либо компенсации. Лайфу Яна сообщила, что собирается обратиться в суд.

Заместитель директора Ассоциации "Турпомощь" Сергей Голов в беседе с Лайфом заявил, что подобные случаи чаще всего происходят из-за невнимательности туристов. По его словам, находящиеся в состоянии эйфории от предстоящего отпуска россияне редко читают условия договора при покупке тура, в котором может быть указано всё что угодно.

— Единственный способ не попасть в такую ситуацию — это заранее изучить условия договора. Можно обратиться к турагенту заранее. Касательно произошедшего, всё, что из этого может получиться, — это претензия. Но поверьте мне, по суду она ничего не выиграет. Надо читать договор — там пять звёзд и формально там пять звёзд, — объяснил Голов.

Ранее россиянам напомнили о предметах, которые не следует вывозить из Турции. Чаще всего это старинные вещи, представляющие культурную ценность, за вывоз которых может наступить уголовная ответственность.