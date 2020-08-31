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Стали известны подробности тайной свадьбы умершей звезды "Чёрной пантеры"

Пара не афишировала своих отношений.

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Фото © AP / ТАСС

Знаменитый актёр Чедвик Боузман, сыгравший главного героя фильма "Чёрная пантера", незадолго до своей смерти женился на певице Тейлор Симон Ледвард, сообщает New York Post.

Боузман и Ледвард старались не афишировать свою личную жизнь. Однако известно, что они были вместе с 2015 года, а обручились в 2019-м. Свадьба была закрытой и состоялась незадолго до кончины артиста, — пишет издание.

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Актёр скончался на 44-м году жизни.

Напомним, Чедвик Боузман, исполнивший главную роль в фильме "Чёрная пантера", а также сыгравший супергероя в картинах "Мстители. Война бесконечности" и "Мстители. Финал", 29 августа скончался в Лос-Анджелесе.

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