Стали известны подробности тайной свадьбы умершей звезды "Чёрной пантеры"

Знаменитый актёр Чедвик Боузман, сыгравший главного героя фильма "Чёрная пантера", незадолго до своей смерти женился на певице Тейлор Симон Ледвард, сообщает New York Post.
— Боузман и Ледвард старались не афишировать свою личную жизнь. Однако известно, что они были вместе с 2015 года, а обручились в 2019-м. Свадьба была закрытой и состоялась незадолго до кончины артиста, — пишет издание.
"Всегда будешь нашим королём". Marvel выпустила видео в память о Чедвике БоузманеАктёр скончался на 44-м году жизни.
Напомним, Чедвик Боузман, исполнивший главную роль в фильме "Чёрная пантера", а также сыгравший супергероя в картинах "Мстители. Война бесконечности" и "Мстители. Финал", 29 августа скончался в Лос-Анджелесе.