Есть шанс успеть. Синоптик рассказал, как долго продлится бархатный сезон на курортах России

Отдохнуть на морских курортах России можно будет дольше обычного: бархатный сезон продержится до конца первой декады октября. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
— По оценкам специалистов, в нынешнем году бархатный сезон, как обычно, начнётся в начале сентября, но продлится дольше обычного — до конца первой декады октября, — сказал он.
Отпуск в бархатный сезон. Где можно отдохнуть недорого и сколько это будет стоитьВ сентябре продолжается время отпусков, и многие хотят отдохнуть комфортно и бюджетно. Лайф узнал, куда можно полететь в бархатный сезон и сколько денег придётся потратить.
Вильфанд отметил, что под бархатным сезоном понимается период времени, когда температура воды и воздуха примерно одинакова — речь идёт о 21–26 градусах тепла.
Ранее Лайф рассказывал, что 2020 год может стать самым жарким в истории метеонаблюдений.