Есть шанс успеть. Синоптик рассказал, как долго продлится бархатный сезон на курортах России

Отпуск в бархатный сезон. Где можно отдохнуть недорого и сколько это будет стоить В сентябре продолжается время отпусков, и многие хотят отдохнуть комфортно и бюджетно. Лайф узнал, куда можно полететь в бархатный сезон и сколько денег придётся потратить.