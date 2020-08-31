Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Есть шанс успеть. Синоптик рассказал, как долго продлится бархатный сезон на курортах России

В этот период температура воды будет примерно такой же, как и температура воздуха.

142

Отдохнуть на морских курортах России можно будет дольше обычного: бархатный сезон продержится до конца первой декады октября. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По оценкам специалистов, в нынешнем году бархатный сезон, как обычно, начнётся в начале сентября, но продлится дольше обычного — до конца первой декады октября, — сказал он.

Отпуск в бархатный сезон. Где можно отдохнуть недорого и сколько это будет стоить

В сентябре продолжается время отпусков, и многие хотят отдохнуть комфортно и бюджетно. Лайф узнал, куда можно полететь в бархатный сезон и сколько денег придётся потратить.

Вильфанд отметил, что под бархатным сезоном понимается период времени, когда температура воды и воздуха примерно одинакова — речь идёт о 21–26 градусах тепла.

Ранее Лайф рассказывал, что 2020 год может стать самым жарким в истории метеонаблюдений.

Выбор редакции

Loading...