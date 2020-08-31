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Гидрометцентр: 2020 год может стать самым жарким в истории

Вильфанд отметил, что летом на всей территории страны температура была выше нормы.

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В 2020 году средний показатель температуры на Земле за все 12 месяцев может побить рекорд 2016 года, который является самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Пока средняя температура на глобусе находится на втором месте после 2016 года — самого жаркого. Возможно ли, что нынешний год побьёт рекорд? Такая возможность существует, — сказал он, отметив, что впереди ещё четыре месяца.

Вильфанд также указал, что в целом погода в этом году была неоднородной, но если говорить о России, то лето выдалось достаточно жарким — на всей территории страны температура была выше нормы.

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