В Петербурге жестоко избили монтировкой руководителя "Потребнадзора" — видео

В Санкт-Петербурге три человека избили арматурой борца с незаконной торговлей, руководителя общества защиты прав потребителей "Потребнадзор" Александра Виноградова. Активист рассказал Лайфу, как всё произошло.

Виноградов утверждает, что к нападению причастны члены организованной преступной группы, промышляющей сразу в нескольких районах города. Они якобы тесно сотрудничают с полицейскими и караулили его у дома на протяжении четырёх дней.

— Били меня жестоко монтировкой! Когда меня били, я успел выстрелить в одного газовым пистолетом, который у меня был с собой в целях самообороны. Хорошо, что соседка успела заснять кусочек видео избиения моего, так как все домовые камеры изъяли, — поделился Виноградов.

По его словам, "члены ОПГ" спиливают деревья на газонах придомовых территорий, ставят заборчики, после чего устанавливают ларьки.

Фотографии предоставлены Лайфу Александром Виноградовым

— Когда к ним приходишь и говоришь, что это незаконно, они смело посылают решать вопросы через суд. По всем районам Санкт-Петербурга у них таких ларьков очень много. Выручка с таких ларьков порядка двух миллионов рублей в месяц. Вдобавок ко всему этому их крышуют сотрудники полиции, — объяснил Виноградов.

По словам главы "Потребнадзора", сейчас он чувствует себя намного лучше. Врачи диагностировали у пациента перелом левой ноги. Вероятно, что повреждена может быть и правая нога, в скором времени её осмотрит специалист. Сейчас, по признанию Александра, она болит сильнее левой.