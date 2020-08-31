Климатолог отверг связь жаркой погоды летом с суровой зимой

Погода, наблюдавшаяся в России уходящим летом, не поможет в составлении температурных прогнозов предстоящих осени и зимы. Подобной зависимости между временами года нет, заявил в беседе с ТАСС заместитель директора Института физики атмосферы РАН Владимир Семёнов, комментируя прогноз климатолога Елены Пестряковой.

По словам специалиста, точность прогнозов на пять дней, составленных с помощью гидродинамических моделей, составляет порядка 90%. Оправдываемость статистических прогнозов составляет 60–65%. Учёный отметил, что наука не способна предсказывать с 90%-ной вероятностью суровую или же, наоборот, тёплую зиму за три месяца до наступления этого времени года.