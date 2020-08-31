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Климатолог отверг связь жаркой погоды летом с суровой зимой

Оправдываемость статистических прогнозов составляет 60–65%.

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Фото © Pixabay

Погода, наблюдавшаяся в России уходящим летом, не поможет в составлении температурных прогнозов предстоящих осени и зимы. Подобной зависимости между временами года нет, заявил в беседе с ТАСС заместитель директора Института физики атмосферы РАН Владимир Семёнов, комментируя прогноз климатолога Елены Пестряковой.

По словам специалиста, точность прогнозов на пять дней, составленных с помощью гидродинамических моделей, составляет порядка 90%. Оправдываемость статистических прогнозов составляет 60–65%. Учёный отметил, что наука не способна предсказывать с 90%-ной вероятностью суровую или же, наоборот, тёплую зиму за три месяца до наступления этого времени года.

Таких прогнозов делать нельзя, летние условия никак нам не помогают прогнозировать ни осень, ни зиму, — подчеркнул Семёнов.

Климатолог спрогнозировала в России "суровую" зиму из-за жаркого лета

Первые морозы могут ударить уже в ноябре.

Напомним, жителей центра европейской части России ждёт аномально тёплое начало сентября.

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